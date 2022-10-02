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想幫她「加油」金髮女開賓士狂繞加油島 後方駕駛笑瘋

聯合新聞網／即時報導
一名女子開著賓士到加油站加油，不料卻碰上「人生最大難題」，她在加油站內瘋狂繞圈就是加不了油。（截圖自TikTok／@janelleandkate）
一名女子開著賓士到加油站加油，不料卻碰上「人生最大難題」，她在加油站內瘋狂繞圈就是加不了油。（截圖自TikTok／@janelleandkate）

開車遇到這情況，拍攝者要怎麼救？近日，一段「美女姐姐想加油」的影片在網路瘋傳，從影片可見，一名開著賓士的女子準備自助加油，不料卻碰上「人生最大難題」，她繞了加油島好幾次、瘋狂測試油槍的距離，來回不下4、5次仍無法完成任務。荒唐的舉動也被一旁的駕駛全程記錄，這彷彿「喜劇人生」的影片立刻掀起討論。

日前，一名用戶在短片平台TikTok分享「美女姐姐想加油」的影片，從畫面可以看到，一名身穿白色連身裙的金髮女子自駕賓士，準備到自助加油站內加油，沒想到竟就地演出「人生喜劇」。

金髮女子先是拿起油槍準備加油，不料停車的位置太遠，油槍根本碰不到加油孔，只見她先是把油槍放到地上，來回繞了加油島好幾圈，總是找不到一個正確的位置。金髮女子一下踩步伐算距離，一下確認油槍實際長度，還不小新搞錯加油孔位置，在加油站內來回小碎步奔跑，不斷瞎忙、鬼打牆，就是沒辦法加到油。

後方的駕駛眼睜睜看著「喜劇上演」，完全看不懂金髮女子下一步要做什麼。所幸，一旁的男駕駛看不下去了，好心出聲提醒，讓金髮女子將車開到另一側的加油機台旁，這才讓她成功「餵飽愛車」，後方的駕駛看著這幕，也忍不住拍手叫好。

所幸一旁的男駕駛出聲提醒，女子才終於找到方法，成功為愛車加油。（截圖自TikTo...
所幸一旁的男駕駛出聲提醒，女子才終於找到方法，成功為愛車加油。（截圖自TikTok／@janelleandkate）

驚奇的影片立刻引發迴響，至今已累計逾百萬點閱，網友紛紛留言驚呼「這是真的？那她怎麼可以把車開在路上啊」、「故意的吧？」、「簡直就是《豆豆先生》會上演的戲碼」、「她在停車場附近開車會把油用完」，也有人出聲緩頰「我沒辦法取笑她，因為這很可能就是我本人」、「我覺得她很可愛，我想和這樣的人交朋友」、「但她沒有放棄，她跑向車子的模樣很可愛」。

加油站 自駕 TikTok

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