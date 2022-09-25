出旅行車真的就會買？全球去年銷售暴跌20%

小改款BMW 3 Series Touring。(取材自BMW)

在全球市場休旅 車及跨界車當道的年代裡，其他車型銷售衰退是可以預料的事情。但作為擁有悠久發展歷史的車款，旅行車近年銷售衰退明顯，即便擁有轎車的舒適操控又擁有更多載貨空間，但旅行車的受歡迎程度似乎僅止於歐洲市場，2021年全球旅行車的銷量，比2020年再下滑20%，加上目前純電車款推出較少以旅行車為標的，銷售情況在未來更加雪上加霜。

從汽車相關數據分析公司JATO Dynamic統計資料來看，旅行車的銷量在2021年比上一年下降了20%，但歐洲對旅行車的需求仍是目前旅行車發展的關鍵，銷量佔全球總銷量的64%，總銷量為160萬台，但較前一年度衰退23%。

去年，世界其他地區銷售出了57.4萬輛旅行車，增長了4%。美國和加拿大的銷量為18.3萬輛，下降了4%。第三大市場是俄羅斯和前蘇聯加盟共和國，銷量為14萬輛，增長4%；日韓是第四大市場，中國僅以10.7萬輛排在第五，但增長了34%。

Focus ST Wagon – SLS Edition。(圖:福特六和提供)

儘管自2020年以來需求有所增加，但旅行車對於這些區域的大多數消費者而言，並不是有吸引力的主流產品。這就是為什麼旅行車市場注定要失敗的原因，尤其是如果走不進市場龐大的中國市場，就很難看到未來的發展。

此外，對於旅行車的觀感問題可能更左右了它在不同地區的銷售情況。例如，在拉丁美洲的街道上幾乎看不到它們，那是因為那裡的人們將它們與靈車聯繫在一起。但是在義大利 及德國等市場，旅行車被認為是兼具運動及實用的超酷車款。

再往北，旅行車在瑞典 和挪威等國家仍然被視為功能強大的家用車輛。它們被認為是艱難冬季條件下的理想交通方式。Volvo和已經停售的Saab，過往更是以旅行車聞名的品牌。在美國，旅行車本來的功能性及家用定位則被MPV取代，後者更大，更寬敞，並且具有更高的駕駛位置，就像SUV一樣。今天，美國消費者只有不到10種旅行車可供選擇。