Toyota Crown晉級 2023北美年度風雲車半決選名單公布

Toyota Crown在7月中才發表,便隨即進入2023北美年度風雲車半決選名單。圖為美規車型。 (取材自Toyota)

在6月公布2022 NACTOY北美年度風雲車 (North American Car, Utility and Truck of the Year) 初選名單後,NACTOY透過於14日起舉行的2022底特律車展中發布了從最初47款新車,到經過篩選後所剩共26款的半決選名單,包括了10輛房車、3輛皮卡與13輛休旅 ,而這些車款除了全部都需要是「新車」外,也必須符合在今年度或正在銷售的條件。

2022北美年度風雲車在9月底公布了第二階段的半決選名單。(圖:NACTOY提供)

值得注意的是,目前進入到半決選名單中的26款新車,就有一半是搭載電動馬達的純電車款,且其中還包含了與鴻海有合作關係的Lordstown,以及新創車廠Rivian,不過另一家越南新創車廠VinFast的兩款新車並未進入到半決選名單中。至於在Car of the Year年度風雲車部分,大多數為豪華或專注於性能開發上的車款;而年度多用途車款就更不用說了,幾乎都是純電動為主的新休旅居多。

Lordstown Endurance進入2023北美年度風雲車半決選名單。 (取材自Lordstown臉書)

不過,最引人注意的也許是Toyota Crown,這輛日本豐田汽車的老牌車款,在7月中正式發行畫分四大級距、不再侷限於房車框架的第16代車型,並且宣布進軍海外市場成為全球戰略車,而美國市場自然不會缺席。儘管在6月中並未出現在初選名單內,但Toyota Crown以「種子選手」身分進入到了2023北美年度風雲車的半決選名單中,做為參考,在該獎項鎩羽而歸的車型包括Maserati MC20、Porsche Cayman GT4 RS、Porsche 911 GTS與BMW i4 M50i。

Toyota Crown。圖為美規車型。(取材自Toyota)

這些26款新車將會在10月下旬由美國及加拿大共計50名的專業媒體進行為期四天的試駕評比後,NACTOY便會在預定於11月16日舉行的2022洛杉磯車展中公布進入決選的名單,而最終獲獎的三款新車則會在2023年1月11日於底特律舉行的特別活動上正式公開。

ia EV6 GT最大馬力可達到576hp/75.5kgm。(取材自Kia)

2022 NACTOY北美年度風雲車半決選名單

Car of the Year(年度風雲車):

Acura Integra

BMW i4 eDrive40 (純電)

Genesis G80 EV (純電)

Genesis G90

Mercedes-Benz C-Class

Mercedes-Benz EQE (純電)

Nissan Z

Subaru WRX

Toyota Crown

Toyota GR Corolla

Truck of the Year(年度卡車):

Chevrolet Silverado ZR2

Ford F-150 Lightning (純電)

Lordstown Endurance (純電)

Utility Vehicle of the Year(多用途車款):

Audi Q4 e-tron (純電)

BMW iX xDrive50 (純電)

Cadillac Lyriq (純電)

Genesis GV60 (純電)

Honda CR-V

Honda HR-V

Kia EV6 (純電)

Kia Sportage

Lexus RX

Mazda CX-50

Nissan Ariya (純電)

Rivian R1S (純電)

Volvo C40 Recharge (純電)