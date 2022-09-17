Toyota Crown晉級 2023北美年度風雲車半決選名單公布
在6月公布2022 NACTOY北美年度風雲車 (North American Car, Utility and Truck of the Year) 初選名單後，NACTOY透過於14日起舉行的2022底特律車展中發布了從最初47款新車，到經過篩選後所剩共26款的半決選名單，包括了10輛房車、3輛皮卡與13輛休旅，而這些車款除了全部都需要是「新車」外，也必須符合在今年度或正在銷售的條件。
值得注意的是，目前進入到半決選名單中的26款新車，就有一半是搭載電動馬達的純電車款，且其中還包含了與鴻海有合作關係的Lordstown，以及新創車廠Rivian，不過另一家越南新創車廠VinFast的兩款新車並未進入到半決選名單中。至於在Car of the Year年度風雲車部分，大多數為豪華或專注於性能開發上的車款；而年度多用途車款就更不用說了，幾乎都是純電動為主的新休旅居多。
不過，最引人注意的也許是Toyota Crown，這輛日本豐田汽車的老牌車款，在7月中正式發行畫分四大級距、不再侷限於房車框架的第16代車型，並且宣布進軍海外市場成為全球戰略車，而美國市場自然不會缺席。儘管在6月中並未出現在初選名單內，但Toyota Crown以「種子選手」身分進入到了2023北美年度風雲車的半決選名單中，做為參考，在該獎項鎩羽而歸的車型包括Maserati MC20、Porsche Cayman GT4 RS、Porsche 911 GTS與BMW i4 M50i。
這些26款新車將會在10月下旬由美國及加拿大共計50名的專業媒體進行為期四天的試駕評比後，NACTOY便會在預定於11月16日舉行的2022洛杉磯車展中公布進入決選的名單，而最終獲獎的三款新車則會在2023年1月11日於底特律舉行的特別活動上正式公開。
2022 NACTOY北美年度風雲車半決選名單
Car of the Year（年度風雲車）：
Acura Integra
BMW i4 eDrive40 (純電)
Genesis G80 EV (純電)
Genesis G90
Mercedes-Benz C-Class
Mercedes-Benz EQE (純電)
Nissan Z
Subaru WRX
Toyota Crown
Toyota GR Corolla
Truck of the Year（年度卡車）：
Chevrolet Silverado ZR2
Ford F-150 Lightning (純電)
Lordstown Endurance (純電)
Utility Vehicle of the Year（多用途車款）：
Audi Q4 e-tron (純電)
BMW iX xDrive50 (純電)
Cadillac Lyriq (純電)
Genesis GV60 (純電)
Honda CR-V
Honda HR-V
Kia EV6 (純電)
Kia Sportage
Lexus RX
Mazda CX-50
Nissan Ariya (純電)
Rivian R1S (純電)
Volvo C40 Recharge (純電)
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