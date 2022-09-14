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福斯四門斜背轎跑將成絕響？Arteon傳2024年停產

記者黃俐嘉／即時報導
Volkswagen Arteon 330 TSI Elegance Premium。（記者張振群／攝影）
Volkswagen Arteon 330 TSI Elegance Premium。（記者張振群／攝影）

作為取代Passat CC的四門斜背轎跑福斯Volkswagen Arteon，是於2017日內瓦車展上舉行了全球發表會，美規車型在隔年2018芝加哥車展上登場。不過，這輛德系美型斜背轎跑很有可能會因為電動化趨勢而謝幕。

在媒體「Automotive News」一則關於Volkswagen電動車計畫的最新報導中，顯示品牌將加快電動化的速度，尤其計畫積極拓展純電跨界休旅的級距，此話一出，便代表品牌非休旅的其他車型可能命在旦夕，而其中一款即是房車定位的Fastback車型Volkswagen Arteon；然而，福斯汽車會有如此決定似乎也不太意外。

時間先拉回到今年6月中旬，Volkswagen當時在官方新聞網上公布了一輛名為ID. Aero的全新純電車，就外型而言，房車再加上斜背的設計，猶如Passat、Arteon的綜合體後繼車。儘管ID. Family已經推出了ID.3、ID.4、ID.5、中國專屬的ID.6與純電商旅車ID. Buzz，只是這些純電車中並沒有任何一輛是Sedan造型，ID. Aero於是被視為福斯電動家族的首款純電房車。

另外，報導也指出Volkswagen Arteon的銷量每況愈下，尤其在美國市場的銷售更為慘烈，再加上美規Passat亦正式停產，原先量產這款老牌房車的田納西州Chattanooga工廠產線則因此改生產美規ID.4，對於想要大量拓產美國純電車市場的Volkswagen而言，再推出多款電動車也無妨，目前也確定會於2024年發表美規長軸版ID.Buzz五人座車型（沒有Cargo版本），因此報導上才能以斬釘截鐵的口吻寫出「Volkswagen Arteon將於2024年在美國停產，並由ID. Aero取而代之」。

雖然有媒體致電向Volkswagen USA查證此事，但原廠對於這項消息仍保持三緘其口；與此同時，Volkswagen Jetta也被預言將是下一台因為電動化而躲不過停產的另一款房車，最主要的原因亦是逐年顯著下滑的銷量表現。

即便如此，Volkswagen Arteon走向停產的可能性並不低，因為事實上前陣子品牌新任執行長Thomas Schäfer，亦對於品牌熱銷掀背車Golf是否還需要開發新世代車型而保持存疑，除了開發成本可能飛漲外，歐盟2035年禁售內燃機新車的政策也讓原廠相當苦惱，讓下一代Golf的命運至今仍尚未正式確定。此外，福斯全新三排七人座純電跨界車預計將在2026年登場，「Automotive News」表示這輛車名尚未公布的新車，將會與大改款Atlas、Atlas Sport一同亮相。

休旅 電動車 田納西州

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