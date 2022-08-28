逐步淘汰燃油車 4州跟上加州「零排放」

加州25日通過2035年起禁售燃油車的計畫，圖為舊金山一處充電站。（美聯社）

加州 空氣資源委員會(The California Air Resources Board)25日通過新規，將於2035年起禁售燃油新車，成為全國第一個宣布逐步淘汰燃油車的州，其他州也計畫跟進，加州州長紐森(Gavin Newsom)日前提到另有17州已經跟隨加州腳步，採用比聯邦政府更嚴格的汽車碳排放標準，以下為已經仿效加州零排放車輛(ZEV)標準或其他相似政策的州。

華盛頓州長英斯利(Jay Inslee)稱加州的燃油車禁令是「對抗氣候的關鍵里程碑」，本周他表示華盛頓州準備於今年底前採用加州的法規。

華盛頓州議會先前已承諾採用加州的排放標準，今年春季州議員在規模170億的交通計畫設立目標，希望在2030年以前逐步停止銷售燃油車，但非強制性。

俄勒岡州

俄勒岡州環境品質局(DEQ)本州表示該州正在尋求採用加州的法規，其聲明指出俄勒岡正在推行類似加州「進階乾淨能源車II」(Advanced Clean Cars II)法規的提案，該提案目標是在2035年以前將該州販售的所有新輕型汽車轉換為零排放車。

麻薩諸塞州

麻州 州長貝克(Charlie Baker)本月簽署一項影響廣泛的氣候法案，其中包括跟進加州法規，2035年起該州新車銷售僅限零排放車。

另外增加麻州的新電動車回扣，包括給予低收入戶額外回扣，並加強麻州的充電基礎設施。

紐約州

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)去年簽署的法案設立目標，到了2035年，紐約銷售的客車與貨車必須100%為零排放，中型車與重型車則定於2045年以前實現。