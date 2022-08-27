「降低通膨法案」生效 Hyundai、Kia韓製電動車出現大危機

Hyundai Motor Group砸下55.4億元在美國喬治亞州蓋純電動車與電池工廠，但現在因為美國「降低通膨法案」關係可能將提前動工。(取材自Hyundai)

拜登總統日前簽署了價值4300億元的「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act），這項法案預計將解決美國當前碰上的通貨膨脹問題，並試圖減少更多的溫室氣體排放，被視為美國歷史上規模最大的氣候法案，因此在綠能方案的補貼金額相當可觀；然而，這項法案卻讓來自南韓 的Hyundai Motor Group現代汽車集團面臨了一大考驗與危機！

拜登簽屬的「降低通膨法案」生效後，將針對消費者新購電動車給予最高7,500美元的稅務減免，但是必須符合兩項前提才能享有優惠。(取材自Genesis)

拜登簽署生效的「降低通膨法案」中，有3700億美元是用來因應氣候變遷的綠能發展，目標讓美國可在2030年前將碳排量減少40%，新法案也讓美國消費者可以在購買電動車 時獲得高達7500元的稅額減免，企圖加速當地綠能車的轉型。只是消費者要獲得這項補助，其所購買的電動車就必須符合相關條件。

法案中提及，獲得稅務補貼的電動車必須都是在北美生產組裝，其電池組所需關鍵礦物材料，也必須有至少40%是來自美國或與美國有簽署FTA自由貿易協定的國家，且乘用車定價需在5萬5000元內，至於商用車、卡車、休旅售價則不得高於8萬元。而這也代表一些價格較昂貴的純電車─即便是在北美製造，如一些Tesla、Rivian、Lucid等都沒有獲得補助的資格。

在美國通過這項法案後，首當其衝的便是近年積極發展純電車事業的Hyundai Motor Group現代汽車集團。目前Hyundai與Kia都各自設有工廠於阿拉巴馬州、喬治亞州，不過這兩座工廠都還只是用來生產搭載內燃機的車型。原廠也深知要抬升集團電動車的銷量，就必須再增建專門生產純電動車的廠區，因此，Hyundai Motor Group便於今年5月20日與喬治亞州州政府簽屬新廠區新建合約。

這座工廠未來將肩負集團生產電動車與電池的責任，對此，現代汽車集團更投入了55.4億美元，並預計在2023年初開始動工，2025年上半年就能正式投入量產作業；然而，原先計畫好的藍圖現在卻因為美國「降低通膨法案」出現變化。

因為Hyundai Motor Group現階段在美國販售的純電車，全部都只有在南韓生產！唯一確定會進入美國製的Genesis GV70純電版，則需等到2024年才會投產，代表現代汽車集團若不改變目前在美國的電動車銷售方針，將很有可能在這三年內無法獲得任何補貼。

包括在南韓華城製造的Kia EV6、Kia Niro EV，以及在南韓蔚山工廠生產的Hyundai IONIQ 5、Kona EV、Genesis GV60、Genesis G80純電版、Genesis GV70純電版，以上正在北美販售的韓系純電車都不符合美國「降低通膨法案」的新購電動車補貼條件，為此，現代汽車集團會長鄭義宣更於近日緊急赴美與相關政商界人士會面，商討如何做出緊急應對措施。

據悉，Hyundai Motor Group可能會將喬治亞州新電動車工廠的動土時間提前至今年底前，並預計在2024年下半年正式啟用，而現有的兩座工廠則將部分產線調整為生產電動車用，以減緩新法案所帶來的衝擊。另外，先前確定要在美國生產電動車時，南韓當地的Hyundai、Kia工會曾經對此表示不滿，因為如此一來可能會造成本地員工的職缺減少而出現解雇潮。

順帶一提，今年上半年Hyundai IONIQ 5與Kia EV6分別在南韓生產了45,060輛、41,865輛，出口台數則為29,109輛、28,814輛，上半年光是在美國交付的數量就達到了13,200輛、12,036輛，等於有一半的出口是輸往美國市場，相當於佔了總產量的30%！工會擔心未來產線轉移至美國而造成的空缺亦是情有可原。另外，南韓外交部部長朴振日前也與美國國務卿布林肯表達了新法案的擔憂，並考慮針對「降低通膨法案」向WTO世界貿易組織提起申訴。