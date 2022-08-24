加州2035年前禁售燃油車 加速全美採用電動車

加州準備在2035年前逐步停售幾乎所有新的汽油車。（路透）

根據加州 25日預料將通過的新規定，加州準備在2035年前逐步禁售幾乎所有新的汽油車，如果其他州跟進，將加速全美轉向採用電動車 。

加州州長紐森（Gavin Newsom）是在兩年前首度以行政命令宣布2035年禁售燃油車的目標，但新的規定將為達到該目標設定明確的時程表，要求車廠在加州這個全美最大汽車 市場逐步增加零碳排車輛的銷售。由於美國另外17個州通常會跟進加州的汽車碳排放標準，加州空氣資源局25日表決結果的影響涵蓋範圍，可能遠超過加州地區，迫使汽車業加速轉向電動車。

做為特斯拉誕生地的加州，長期來是美國境內的最大電動車市場，根據加州新車經銷商協會的數據，電動車占加州今年15%的註冊新車。擬議中的規定將設定電動車占新車銷售比率的每年提升目標，從2026年達到35%開始，2030年拉高至68%。油電混合車和氫燃料電池車也適用納入這些比率目標。加州本身已經擁有零碳排車款補貼方案，為民眾購買售價45,000美元以下的零碳排汽車提供多達7,000美元的退款補貼。

此舉將符合美國總統拜登推動電動車銷售的行動。拜登上周簽署的通膨削減法案包含為購買電動車的消費者提供多達7,500美元的減稅優惠，儘管有所得限制。此外，美國去年通過的基礎建設法規也包含提撥50億美元在主要公路打造全國性充電站網絡，盼說服車主他們如果改用電動車，不會因電力用完而卡在半路。

雖然多數汽車製造商已宣布計劃提高電動車產量，但仍擔心受限於電動車採用具體時程表以及許多消費者還沒準備好棄用汽油車。根據汽車資訊服務業者Edmunds的資料，電動車占今年上半年新車銷售不到6%。此外，隨著烏克蘭戰爭爆發、供應鏈問題和製造電動車電池的需求攀升、價格上漲，電動車的售價已經高於燃油車。根據Edmunds的數據，一輛電動車7月的平均售價接近62,900美元，遠高於所有車款的平均售價47,200美元。