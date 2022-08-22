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福特汽車宣布裁員3000人 拚提高電動車產量

編譯季晶晶／即時報導
福特汽車22日證實，將裁減大約3000名白領員工和約聘人員。（路透）
福特汽車22日證實，將裁減大約3000名白領員工和約聘人員。（路透）

福特汽車（Ford Motor）周一證實，將裁減大約3000名白領員工和約聘人員，這標誌該公司在向電動車進行更長遠轉型過程中、削減成本的最新努力。

華爾街日報報導，看到福特周一發給員工的內部電郵，本周將開始通知受影響的人員。

福特正職員工約18萬3000人，此次裁員目標約有2000名正職，占比大約1%，主要針對美國、加拿大和印度的員工。其餘1000人是與透過外部機構雇用的約聘人員。

這次裁員並不讓人意外。華爾街日報和其他媒體7月曾經報導，福特將進行大整頓，白領員工首當其衝，以便進一步側重電動車和驅動電池車皫電池業務。

福特的股價周一收黑，下跌5.7%到15.08美元。先前有消息傳出，陪審團針對涉及該公司F-250皮卡翻車事故導致兩人死亡的案件，作出了賠償17億美元的裁決。

上述由執行董事長Bill Ford和執行長Jim Farley簽署的電郵說，福特正在改變營運方式並重新部署資源，以擁抱先前不屬於其核心業務的新技術，例如為車輛開發先進軟體，「構建這一未來，幾乎必須改變和重塑一個多世紀以來、我們營運方式的所有方面」。福特發言人表示，裁員9月1日生效。

福特計畫在2026年底前，每年生產200萬輛電動車，是去年不足6.4萬輛的逾30倍，以追趕電動車市場領導者特斯拉（Tesla）。為支持此一雄心抱負，Farley曾說，要靠汽油驅動的傳統汽車，例如Bronco休旅車賺進更多錢，他也一再表示，該公司員工數太多。

該公司發言人沒排除未來可能再裁員。彭博資訊先前報導，福特考慮裁員多達8000人。

裁員 電動車 華爾街

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