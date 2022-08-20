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四川嚴重缺電企業被迫停工 衝擊Tesla、上汽整車生產

記者林則宏／即時報導
中國成渝地區嚴重缺電，連帶影響特斯拉上海超級工廠的正常生產。圖為特斯拉上海超級工廠資料照。（新華社）
中國成渝地區嚴重缺電，連帶影響特斯拉上海超級工廠的正常生產。圖為特斯拉上海超級工廠資料照。（新華社）

四川、重慶近期爆發嚴重缺電問題，已經波及中國的汽車產業供應鏈。財新網報導，上海市經濟和信息化委員會（簡稱「經信委」）為此發函四川省經濟和信息化廳（簡稱「經信廳」），商請四川支持汽車產業重點企業的電力保障。

上海市經信委發給四川省經信廳的文件稱，上汽集團和特斯拉近日反映，受四川省部分街鎮限電影響，重點汽車零部件供應商無法足量生產，將導致上汽乘用車、特斯拉等主機廠出現零部件短缺、影響整車下線，主要涉及成都銀利汽車零部件有限公司等16家零部件企業。

報導稱，成都銀利主營鑄鋁件及注塑件產品，如汽車車頂行李架、鋁車輪、支架等。公開資料顯示，上汽通用是其客戶之一。

中國今年夏天多地持續炎熱少雨，導致高度仰賴水力發電的四川、重慶出現嚴重的電力供需失衡。為此，四川省經信廳本月14日公告，自8月15日起，對四川電網有序用電方案中所有工業電力用戶實施生產全停，放高溫假，讓電於民，時間持續至8月20日24時。

同日，重慶市璧山區也因電力供應不足，宣布從8月15日10時起至8月24日零時，全區各工業企業放高溫假。重慶市江北區、兩江新區隨後也發布相關通知。

財新網指出，大面積工業限電導致大批工業企業停產。汽車生產倚賴複雜的零部件供應體系以及快速周轉調配，四川零部件企業生產波動壓力迅速傳導至下游整車廠。

報導稱，川渝本地的整車生產受到的影響更大。路透16日報導，豐田汽車四川成都廠已因限電暫停生產，預計停產至8月20日。重慶本地車廠長安汽車和賽力斯目前也處於停產狀態。

汽車 特斯拉 高溫

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