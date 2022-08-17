恒大汽車或將被併購 天津工廠半年僅生產200輛汽車

官方牽頭，恒大汽車很可能將被另一家汽車公司併購。路透

恆馳5開啟預售僅僅43天，一個難題擺在了恒大汽車 面前。界面新聞引述知情人士的話，由官方牽頭，恒大汽車很可能將被另一家汽車公司併購。

據界面新聞報導，此次的牽頭方或為地方政府。目前恒大汽車僅有天津工廠具備生產條件，正在預售的恆馳5車型便是在此地生產。

累積的龐大債務使恒大集團 早已危機四伏。恒大汽車是最後的希望，恒大並不願意放手。該知情人士表示，此次的併購屬於政府行為，目前各方還在僵持。

由於集團的資金問題，以及恒大汽車的持續虧損，去年8月恒大曾發佈公告稱，「正在接觸幾家潛在獨立第三方投資者探討有關出售本公司旗下部分資產」，其中就包括恒大汽車。但此次探討並沒有獲得實質性結果，隨後在去年10月，恒大汽車喊出口號：大幹三個月，天津工廠恆馳首車下線。

為此，恒大汽車曾對天津工廠產線進行改造，並從其他工廠抽調設備和人員前來支援，力保恆馳5能夠順利下線。終於在今年1月12日，恆大官宣恆馳5首車正式下線，並表示：「比原定時間提前12天」。

不過，恆馳5下線只是萬里長征的第一步。恒大汽車最大的問題是如何把這樣一款並不被各方看好的車賣出去。

考慮到恒大此前在房地產 業務上的內部推銷傳統，外界質疑恆馳汽車是否會走這條老路。恆馳5開啟預售前，界面新聞曾探訪其在京門店，一位銷售表示：「北京地區主要訂單來自恒大內部中高層領導，也有幾位恒大樓盤業主在巡展後對該車進行下定。」

在7月20日恆馳節上，恒大汽車官方宣布累積訂單量超3.7萬輛。此時距離恒大汽車開啟預售的7月6日剛過兩個星期。此後，恒大汽車並未再積極披露訂單訊息，最近一次是在8月6日，恆馳官方公眾號披露，「創下近4萬台預售佳績」。

據知情人士透露，上周，購買恒大理財、房地產以及恆馳供應商相關人員進入恆馳天津工廠總裝車間維權，導致生產停工。此外因為備料不足，天津工廠也將於明天（8月18日）停工。距離恆馳5首車下線已經過去了半年多，但天津工廠一共只生產了約200輛恆馳汽車。

目前，恒大汽車是否將被併購，仍然是一個懸而未決的問題。但對恒大汽車來說，能夠騰挪的空間似乎並不多，相比資金問題，更嚴重的是信譽破產後的供應鏈危機。

「現在所有的供應商都不願意跟恒大合作，」該知情人士表示，「現在恒大跟任何人去談，都是先交全款。」