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Volvo攜手Starbucks在美設60座快充站 充電充滿咖啡香

記者黃俐嘉／即時報導
Volvo USA與Starbucks合作在美設置60個快充站點。 （取材自Volvo USA）
Volvo USA與Starbucks合作在美設置60個快充站點。 （取材自Volvo USA）

Volvo USA曾在今年3月表示，品牌將與Starbucks星巴克合作，自今年夏季起於科羅拉多丹佛至華盛頓西雅圖約1350英里（約2713公里）路程中的15間星巴克店面外，設置共60個由ChargePoint充電業者提供的DC快充站，而近日位在猶他州Provo與科羅拉多州Grand Junction的首批Starbucks快充站也正式啟用了。

（取材自Volvo USA）
（取材自Volvo USA）

由ChargePoint所提供的60個DC快充站，其規格可接受CCS1或CHAdeMO插座的電動車進行快充，雖然原廠在新聞稿中並未提及充電站的最高支援功率數據，但Volvo表示，以C40 Recharge純電跑旅為例，使用星巴克店面前的ChargePoint快充站進行充電時，可以在40分鐘內將電量從20%補充至80%，而Volvo的目標就是要讓車主能夠在享用一杯咖啡的時間裡，就能將電動車的電輛充至一定的續航水準。

Volvo USA與Starbucks合作在美設置60個快充站點。（取材自Vol...
Volvo USA與Starbucks合作在美設置60個快充站點。（取材自Volvo USA）

（取材自Volvo USA）
（取材自Volvo USA）

目前Volvo與Starbucks所合作的快充站點，剛好是位在一條原本充電資源就很不充足的公路上，而Volvo計畫到年底前，沿途大約每100英里 (約161公里) 就有一家Starbucks裝設了與其合作的DC快充站，讓公共電動車充電服務就如同喝杯咖啡一樣輕鬆容易。

（取材自Volvo USA）
（取材自Volvo USA）

這些DC快充設備也不只限於Volvo車主使用，但若是Volvo純電車主需要在這些Starbucks店面所設的充電站充電時，還能額外享有車主專屬優惠費率，或在某些情況下得到免費快充的機會。另外，Volvo先前已明確表態品牌將於2030年時轉換為純電車廠，之後所販售的新車都只會有純電動版本，48V、PHEV等其餘搭載複合式動力系統的車型都將走入歷史。

Volvo的期望是讓車主能夠在喝一杯咖啡的時間裡，就能夠把自家純電車電輛充至一定...
Volvo的期望是讓車主能夠在喝一杯咖啡的時間裡，就能夠把自家純電車電輛充至一定的續航水準。 （取材自Volvo USA）

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