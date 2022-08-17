愛車像烤爐 趕快涼一下 車主5點需注意

停車盡量選擇在樹蔭下或是室內，避免太陽直接曝曬。(記者陳威任／攝影)

炎炎夏日，體感溫度動輒突破40度，即便開車族不用日曬雨淋，但剛走進停在戶外的車子，就像進入大烤爐一般，車內溫度甚至達到攝氏50~60度(華氏122度~140度)，其實只要注意幾個要點，就能讓車內溫度更加涼爽。

1.開車窗 冷氣善用內外循環

善用內外循環，可讓車內保持涼爽。(本報資料照片)

明明用了隔熱紙，為何車內曬久溫度還是會提高，甚至比室外更熱呢？主要原因就是車內悶住缺少空氣對流，讓熱能堆積在車室之中，所以如果熱能沒排出的情況下，即便上車就把冷氣開最強，熱空氣悶在車內出不去，整體溫度依然無法快速降下來。

所以最好的方式就是在上車前先將車窗及天窗打開，冷氣則將外循環開啟，先開一小段路，讓車內熱氣徹底排出後，再將窗戶關上並切換回內循環模式，冷氣效果才會更明顯。

2.挑選隔熱紙 要看總隔熱率

挑選總隔熱率高的隔熱紙，有助於降溫。(圖:3M提供)

隔熱紙的型號五花八門，其中的學問也不少，但絕大數消費者在選購隔熱紙時，多半是憑著口碑或是品牌印象，也有部分車主則是聽由業代建議，通常是透過型錄看個感覺，價格範圍可接受的情況下，就決定使用了。

但實際上挑選好的隔熱紙，除了可以有效阻絕藍光保護眼睛外，更能夠有效將紅外線排除在車外，而隔熱紙琳瑯滿目的數據之中，最重要的是看總隔熱率，數據越高就代表阻隔效果越好，消費者可以依照自己的使用習慣先針對透光率及材質做挑選，再搭配總隔熱率來選擇適合的隔熱紙。

3.搭配車用風扇 產生對流

如果車內空間允許，可以透過車用電風扇來增加冷房效率。(記者陳威任／攝影)

就如同電力公司建議民眾開冷氣搭配電風扇使用可以產生更好的對流，如果車內空間允許，可以透過車用電風扇來增加冷房效率，特別是如果是後座沒有冷氣出風口的車款，透過電扇也可以將冷氣傳遞到後座空間。

4. 開關車門 可讓熱氣排出

正如同之前所述，車內悶熱主因是熱氣悶在裏頭，想要快速排除熱氣，除了打開窗戶和天窗外，也可以嘗試「手動降溫」。首先將副駕駛座的窗戶降下，然後透過關閉駕駛座車門五次，透過反覆開關加速空氣流動，有助於讓熱氣排出，隨後再搭配空調系統，就能夠在更短時間內降低車內溫度。

5樹蔭、雨棚 慎選停車處

比起上述做法，有慎選停車地點堪稱是最簡單明瞭解決車室高溫 的方式，比起日正當中停在無遮蔽的戶外停車場，如果能選擇有樹蔭、雨棚或是室內停車場，除了車內溫度不會這麼高外，也能避免愛車內裝長時間遭豔陽曝曬。

愈來愈多品牌推出與車內主機相連的App，透過遠端發動引擎，可以提前將空調打開降低車內溫度。(圖:LUXGEN提供)

隨著車聯網的發展，現在已經有越來越多品牌推出與車內主機相連的App，除了提供車況訊息、防盜及遠端監控等功能外，更有相當便利的「遠端引擎啟動」功能，空調也可以提前開啟，一上車就能享受清爽的感受。