Lordstown預告第4季將與合作夥伴鴻海宣布新車計畫

Lordstown皮卡Endurance本季開始量產。（路透）

美國電動車 皮卡新創公司Lordstown預告，第4季將宣布與合作夥伴鴻海 宣布新車計畫，股價 一度勁揚27%，不過Lordstown和另一家也和鴻海有合作關係電動車公司 Fisker一樣，都面臨資金不足的問題。

Lordstown重申，目前委由鴻海生產的首輛Endurance 電動皮卡將於本季開始量產，並於今年底開始交車。但生產進度緩慢，還得資金是否夠用。執行長 Edward Hightower表示 ，他只能保守估計到明年能生產500輛車。

Lordstown財務長Adam Kroll表示，Lordstown需要「更大筆資金」，才能生產最初500輛皮卡，不過該公司也預料所需的資金可能少於原先所料。

Lordstown股價一度大漲27%，終場收斂僅漲1.7%，今年來仍跌14%。

Lordstown公布上季出現營業利益 6,130萬美元，主要是出售俄亥俄州廠房給鴻海的利潤，其中1億170萬美元是出售所得，另有鴻海報銷的營業支出1840萬美元。

不過，Lordstown在財報中提醒，如果無法保持鴻海現有的關係並有效管理委託鴻海生產Endurance，對生產和營運都可能有不利影響。