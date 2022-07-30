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鑰匙孔易被撬開 現代、起亞舊款車型失竊案增加

鑰匙孔易被撬開 現代、起亞舊款車型失竊案增加

編譯孫梁／綜合30日電
現代和起亞的車被盜問題日益嚴重。圖為現代汽車示意圖。(美聯社)
現代和起亞的車被盜問題日益嚴重。圖為現代汽車示意圖。(美聯社)

全國許多城市的現代(Hyundai)和起亞(Kia)車被盜問題日益嚴重，俄亥俄州哥倫布市(Columbus)這兩種車型失竊案今年迄今增加38%，佛羅里達州聖彼得堡市(Saint Petersburg)被盜的現代和起亞車，占所有被盜車輛的近一半，許多車主接到通知，應採取防止車輛被盜的措施。

聖彼得堡市警局本周舉行記者會說：「被盜的現代和起亞車大幅增多，我們高度重視。」

現代和起亞車的失竊問題最先引發全國關注，是密爾瓦基市(Milwaukee)去年在11月之前的一年中，有逾5700輛兩種品牌的車被盜，俄州哥倫布市被盜的這兩種車今年迄今增長38%。

社群媒體的錄影顯示，在2011至2021年款的起亞車和2015至2021年款的現代車當中，車門的鑰匙孔很容易用螺絲刀、鉗子甚至電線捅開，因為這些車沒有安裝防盜鎖。而裝有防盜鎖的車如要開門，需與鑰匙上的感應器配合才能打開。

現代與起亞車是同一家廠商生產的姊妹車，美國現代汽車公司表示：「公司關注車輛被盜增多的問題，我們優先重視顧客和社區的財產安全與福祉。我們的汽車符合並超過聯邦汽車安全標準，所有新型的現代車均安裝了標配的引擎防盜鎖。」

起亞和現代車去年向密爾瓦基的部分車主提供了方向盤鎖，但仍沒有拿出防盜的永久性解決辦法，現代和起亞兩種品牌正面臨多個集體訴訟。

全國公路交通安全署(NHTSA)建議，無論是各種品牌的車，車主都應採取簡便的防盜措施，就算找不到停車場，應將車停在明亮的地方；不要忘記關車窗和鎖車門；不要把貴重物品放在車內，或是放在外面看不到的地方；以及離開時應抽下車鑰匙。

消費者報導雜誌認為，使用和安裝方向盤鎖、價格不貴的警報器以及車輛追蹤系統，都有助於防盜和防止車輛丟失。

汽車 俄亥俄州 社群媒體

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