Hyundai、Kia車款在美出現竊盜潮 原因出在社交平台？

美國Hyundai和Kia車款出現顯著的竊盜成長情況。（取材自Hyundai）

某些Hyundai 和Kia車型的盜竊事件在美國各地激增，社交平台被認為是原因之一。因為最近幾個月，在TikTok和YouTube上出現大量影音，示範如何輕鬆竊取沒有引擎防盜裝置的Hyundai和Kia汽車 。

在明尼蘇達州的聖保羅，警方報告稱，Kia盜竊案比去年增加了1,300%以上，Hyundai汽車被盜案增加了 584%。今年共調查了256起Kia盜竊案，而2021年僅18起，今年Hyundai汽車盜竊案為212起，而去年為31起。

在其他地區也出現類似情況。在密歇根州的Grand Rapids，6月份，Hyundai和Kia車型占該市汽車盜竊案的 45%左右。據《汽車新聞》報導，孟菲斯、辛辛那提和哥倫布的盜竊案也有所增加。一些政府官員表示，部分Hyundai和Kia車型已成為主要竊車目標，因為它們沒有引擎防盜裝置。Grand Rapids警察 局長 Eric Winstrom表示，參與盜竊Hyundai和Kia車型的大多數人都是未成年人。

美國Hyundai和Kia車款出現顯著的竊盜成長情況。（取材自Kia）

「我們寫信要求Kia汽車美國公司對用於保護其車輛的機制進行根本性改變，我們這樣做不僅是為了保護購買車輛的人，而且是為了嘗試做一些事情來減少警察和其他資源的消耗。」密爾沃基市議會成員給Kia的一封信中寫道。Hyundai和Kia在書面聲明中都表示，他們都知道盜竊案有所增加，並指出目前所有2022款車型都配備了引擎防盜裝置。