Lexus LS, BMW 7經典老車對決 抽光機油發動看誰撐得久

BMW 735i和Lexus LS430的另類對決。 擷自影音畫面

新車對決看多了，是不是來一場老車對決更有看頭呢？英國汽車 媒體「carwow」做了一個很特別的企劃，把兩輛頗有年分的V8豪華車，BMW 735i和Lexus LS430來場另類對決，抽乾引擎機油後，看看它們發動後能堅持多久。

這兩輛車都被認為不再適合上路，但兩台車的引擎仍然可以工作，所以Carwow決定不僅要看看它們能跑多長時間，還要看看它們在沒有機油的情況下能跑多長時間。同時都輕易被啟動後，各自空轉了30秒都沒有狀況，然後在 3,000 rpm的轉速下又保持了30秒，駕駛接著將引擎轉速表拉至紅線，結果Lexus在10秒後就報銷了，總共在沒有機油潤滑保護運轉了1分20秒。

BMW 735i在第一輪比賽成功存活下來，接著又經歷了沙地輕越野及繞錐等測試，並持續了很長一段時間。7系列開始失去動力，在7分34秒終於熄火了。雖然這樣看起來BMW老車好像比Lexus更耐操，但事實上這只是純屬趣味的測試（老車熱愛者可能覺得母湯），由於不清楚兩輛車的車況及保養情形，所以並無法單純出自結論。但這某種層面也表示，老車保養絕對不能少，尤其是更換機油等例行保養。

影片來源：YouTube