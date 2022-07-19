Google地圖 傳將新增油電車、純電車特定導航

傳出Google地圖將推出測試版，新增油電車和純電車特定導航服務。（取材自Carscoops.com）

Google 地圖可說是近年來徹底改變人們導航需求的重要關鍵，人們不再需要使用實體地圖、也未必要買車用導航，只要透過手機 連線或是一個車用手機架，就可以輕鬆透過Google地圖前往目的地。而Google地圖的優勢就在於圖資豐富及功能更新快速，近期就傳出Google地圖將推出測試版，新增油電車和純電車特定導航服務。

目前知道的細節相當有限，但據媒體報導，測試版將能夠針對不同動力，例如汽油、柴油、純電和油電混合動力進行選擇。然後，此選擇將用於「自訂」方向，藉此節省最多的燃料或能源。

傳出Google地圖將推出測試版，新增油電車和純電車特定導航服務。（取材自Carscoops.com）

據報導，該更新聲稱可以針對車輛引擎類型量身定制「更省油路線」。目前尚不清楚Google將如何做到這一點，但混合動力車通常在較低速度下效率更高，因此更新可能會指導混合動力車主避開高速公路並採用更省油的道路選擇。這可能與汽油動力車輛形成鮮明對比，因為傳統燃油車通常在高速公路上更省油。

在純電車方面，谷歌地圖可能會突出顯示沿途設有充電站的路線。這還有待觀察，但一些汽車 製造商擁有電動汽車專用的導航功能，能夠確保駕駛行駛在附近有充電站的路線。該功能目前處於測試階段，未來一旦發布是不是又會改變什麼樣的使用型態，相當值得關注。