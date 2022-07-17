盤點中國山寨車 你認得抄了那些車？

歐拉芭蕾貓。（取材自長城汽車）

作為全球最大的汽車 市場，中國有著強大實力，也是多數汽車品牌希望積極打入的市場，但這些外國品牌對於中國市場可說是又愛又恨，雖然都希望能在市場分得一杯羹，但卻很擔心旗下車款被山寨，山寨車的影響可小可大，小則影響正版車的銷量，大則根本上影響到該車款的市場形象，以下是外國媒體整理幾款中國山寨車，看看你能認得抄了那些車款設計。

長城汽車歐拉朋克貓

作為長城汽車旗下的電動車 品牌，歐拉（Ora）旗下推出的朋克貓（Punk Cat），就掀起了被指抄襲外國品牌經典的風波，原因不外乎是這一抄，居然抄到擁有悠久歷史的經典車款VW Beetle，近期又推出了另一款主打女性客層的Ballet Cat(芭蕾貓)，造型設計都相當類似，唯一差別大概就是電動車及四門設定，但整體設計缺乏原創性，即便福斯集團不追究，相信明眼人也不願購賣這種缺乏靈魂的複製品。

復古味與「致敬」意味十足的歐拉朋克貓。（取材自長城汽車）

第一代也是最經典的Beetle，一直生產至2003年結束。（取材自Volkswagen）

恆天L4600

中國由於占地廣大，除了一般轎車及休旅 車外，因應崎嶇地形也有不少越野車需求，而恆天推出的L4600就是國產越野休旅的選擇之一，搭載4.6升V8引擎加上高底盤設定，看似有模有樣，但車款外型怎麼看都覺得似曾相識，感覺就是Toyota Land Cruiser的分身，雖然外型類似，但如果是真心需要硬底子車款來穿越艱鉅地形的話，買正版的風險絕對會小於山寨車款吧？

Toyota Land Cruiser。（取材自Toyota）

北汽集團BJ80

中國山寨車的模仿對象，向來就是以市場的經典車款為主要目標，不夠有名還不屑模仿，而1979年問世至今，皆以純正越野血統聞名的Mercedes-Benz G-Class，自然也逃不掉被山寨的命運，Beijing BJ80就是一個例子，甚至已經發展了超過6年的歷史，並擁有包含6X6等車型設定，但少了經典歷史背書，即便造型類似，不論是銷量或是價值自然也並非同一水準。

Mercedes-Benz G-Class硬派越野車。（圖：Mercedes-Benz提供）

眾泰SR9

談到近年山寨的「經典」之作，眾泰的SR9（以前稱為SR8）絕對稱得上是一個例子，外型和近年受到歡迎的Porsche Macan十分相似，甚至連內裝也仿得有模有樣的，但是只要一開上路就可以發現，跑車大廠推出的跑車化休旅和中國車廠推出的山寨貨，只有天與地的區別。

中國眾泰SR9。（取材自眾泰汽車）

orsche Macan。 （圖：Porsche提供）

北汽集團幻速C60

在跑車化休旅大行其道的年代，中國山寨自然也得趕上腳步，其中2018重慶車展中亮相的北汽幻速C60，就堪稱一絕，簡直就像是Lamborghini Urus走錯棚的造型設計，讓人佩服中國山寨始終跟得上腳步。