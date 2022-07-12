自動駕駛功能變訂閱制？福斯：考慮「付費解鎖」

Volkswagen坦言未來可能會走車輛功能付費訂閱制的方案。（取材自Volkswagen）

在電動化以及自動化的浪潮下，現今搭載於汽車上的軟體或許在某方面來說，已經比其硬體機械結構更具重要性。因此，許多車廠們認為消費者與車輛互動的方式將會迎來變革，而車載軟體的開放性便是未來的方向之一。

特斯拉 Tesla開創了大面積車載螢幕、強大車載軟體和自動駕駛軟體的先河，成為業界中的領先者，但其執行長Elon Musk卻表示這樣還不夠好，還有改進的空間。

但儘管MusK這麼說，單在駕駛輔助系統方面，它還是領先Volkswagen等眾多大車廠一點。因此，Volkswagen希望著重在開發新車載軟體功能，因此創建了一個名為Cariad的軟體開發子公司，透過和Bosch合作，打造出更強的車載軟體。

對於往後消費者與車載軟體之間的關係，Cariad首席執行長Dirk Hilgenberg在接受彭博社採訪時表示：「已經有一種新的商業模式成形，也就是訂閱和功能性需求解鎖，也就是說，『未來若你想要在50公里內自動駕駛，那只要線上付費便能開啟限定里程內的自動駕駛功能。』我們對這項方案十分有興趣，且將整合其他服務。」

「往後Volkswagen數位服務平台將能使用外部系統參與，如Google、Apple、Amazon，就和使用智慧型手機 一樣。在平台上你可以將你的帳戶帶到流媒體和娛樂場所，或者你可以使用3C產品的地方，這是我們要銷售的產品。」

Cariad目前正致力於為Volkswagen集團所有品牌構建統一的軟體平台，包括統一的操作系統、統一的E/E架構和雲端 。Cariad還在為車輛開發數位功能，包括ADAS、自動駕駛功能、信息娛樂系統、用於連接動力系統的軟體功能以及底盤和充電技術。

但事實上，是不是有那麼多消費者喜歡車輛功能變成付費訂閱制呢？4月曾有報導稱，Cox Automotive的一項調查，該調查發現有多達四分之三的消費者不願意採用車輛功能付費訂閱制，並多數表示買了車就應該永久擁有這項功能，而不是付費訂閱啟動。