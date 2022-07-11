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企業又掀裁員潮 傳電動車廠Rivian和Meta擬精簡人事

編譯洪啟原／綜合外電
彭博資訊報導，Rivian計劃裁撤非製造部門中疊床架屋的單位和職位，預計占總員工數1萬4000人的5%左右。（路透）
彭博資訊報導，Rivian計劃裁撤非製造部門中疊床架屋的單位和職位，預計占總員工數1萬4000人的5%左右。（路透）

電動車廠Rivian傳計劃對員工數增加最快的部門裁員數百人，預計未來幾周公布相關消息。同時，臉書母公司Meta的工程部主管要求管理人員確定並報告那些員工表現不佳，以便要求這些員工離職。

彭博資訊報導，Rivian主要裁撤非製造部門中功能重覆的單位和職位，預計占總員工數1萬4000人的5%左右。這項裁員計畫仍在研議階段，尚未定案。Rivian尚未對此發表看法。

Rivian在加州、密西根州、伊利諾州均有設廠，在英國以及加拿大也有營運。

Rivian過去一年擴大招募，使員工總數增加一倍以支援擴產需求，但現在正縮減人力。生產電動車、SUV及廂型車的Rivian在去年11月首度公開發行股票（IPO），成為美國歷來規模最大的上市案之一，也是特斯拉的主要挑戰者。

Rivian目前舉步維艱，還須應付全球供應鏈瓶頸和零組件缺貨等問題。汽車製造商現正面臨更多阻礙，例如高售價促使消費者敬而遠之，從而拖累包括電動車在內的汽車銷售。從年初到8日收盤為止，Rivian股價已崩跌約69%。

不只Rivian。臉書母公司Meta也出現人力精簡的動向。Meta遠距辦公和工程部主管Maher Saba 8日在內部網絡一個僅限工程部經理加入的社群發文，要求每個經理都須要考慮團隊中的每個員工，以及他們為Meta帶來的價值。

Saba表示，如果直接報告工作表現不佳，他們就不是公司需要的人，而且正拖累整家公司。他作為經理，不能允許員工對Meta毫無價值或造成負面作用。

科技網站The Information稍早報導這項消息。Meta發言人尚未對此發表看法。

在這項通知中，Sabah要求經理找出任何需要支持的人，並在11日下班前透過公司績效工具提交這些人的名單。

Saba表示，經理應理解公司的高績效標準和幫助自己的團隊負起責任，盡早確定需要支持的人，與員工關係團隊合作以獲得支持，並解僱無法步入正軌的員工。

電動車 汽車 裁員

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