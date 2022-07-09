警車綠能化 Hyundai IONIQ 5、Toyota Mirai加入澳警隊

西澳洲警隊最近多了兩款綠能車Hyundai IONIQ 5、Toyota Mirai來作為全新的警用車。取材自推特

近日，西澳洲 警隊在官方Twitter上公布了兩款甫加入警用車隊陣容的新車，不過這兩款新車並非只是單純的「新車」，而是目前汽車市場中正努力追求電動化的綠能 車！這兩款車分別是Hyundai IONIQ 5純電車與全新Toyota Mirai氫燃料車。

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由Toyota Australia與Hyundai Australia分別提供的Mirai、IONIQ 5，目前正在西澳洲警隊進行研究與測試，以面對之後投入勤務中可以發揮自身所能成為西澳洲波麗士大人的好幫手，畢竟這兩款車的動力系統截然不同，續航與加速水準亦是如此，相關單位必須經過一段時間的試驗後才能為這兩種綠能車找出適合他們的「職位」。據內部消息指出，Hyundai IONIQ 5將有望使用在高速公路巡邏。

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雖然改採綠能車當作警車是種友善環境的做法，不過Hyundai IONIQ 5與Toyota Mirai都必須經過長時間既繁忙又嚴苛的警察勤務考驗，畢竟他們並非傳統的內燃機車款，可否長時間配合且勝任警隊的使用都須進行長時間檢測。尤其IONIQ 5還有充電問題，雖然其最高可支援到350kW輸出的DC快速充電能力，但多久充一次、里程規劃與執勤中的突發狀況能否適應，都將會是西澳洲警隊勢必得面對的煩惱。

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另外，西澳洲警隊除了上述兩款綠能車外，警用車部隊還包括了Kia Stinger、Chrysler 300、Toyota Camry、BMX X5、ŠKODA Superb等多款不同品牌的車型。而新加入的Toyota Mirai與Hyundai IONIQ 5將進行一段時間的試驗後，西澳洲警隊才會決定是否要將這兩台綠能車納入自家警用車的行列。