我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不排除全球經濟衰退可能性 IMF將3度下修經濟預測

芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」

比亞迪超車特斯拉 中國電動車製造業再下一城

編譯任中原／綜合外電
2022上半年比亞迪共賣出641,000輛電動車，比去年同期猛增逾300%，超越特斯拉的564,000輛，圖為2021上海車展檔案照。 路透
2022上半年比亞迪共賣出641,000輛電動車，比去年同期猛增逾300%，超越特斯拉的564,000輛，圖為2021上海車展檔案照。 路透

比亞迪（BYD）今年上半年電動車銷售量超越特斯拉，成為全球銷量最大的電動車廠。比亞迪的獲利率雖極微薄，但銷量卻是油門一路踩到底；其面臨的考驗，則在於能否在日本和東南亞等海外市場掀起需求熱潮。

上半年比亞迪共賣出641,000輛電動車，比去年同期猛增逾300%；特斯拉上半年銷量為564,000輛，主要是因為中國實施防疫封禁，使供應鏈與工廠作業大受干擾。

各界一度認為，中國電動車業者聚焦於國內市場，但去年出口量其實已超過50萬輛，比前年增加一倍多。政府的政策發揮一些作用，當局已對每年的電動車產量下達了「死指標」。

倫敦金融時報（FT）指出，銷售量增加基本上是靠低售價。舉例而言，去年全球最暢銷的電動車款五菱宏光Mini EV，售價僅每輛人民幣28,800元（約合4,300美元），今年已提高售價。比亞迪提供的車款較多，包括每輛售價為34,000美元的增程型車款。比亞迪電動車售價遠低於全球其他廠牌，例如海豚型補貼後的起價為15,000美元。

這些低價的電動車利潤微薄。生產五菱宏光Mini EV的上汽通用五菱公司，去年的獲利率極低，比亞迪去年的營業獲利率不到2%，同期間特斯拉的獲利率卻高達12%。

超低價策略撐不了多久，因為全球原物料價格已大幅上漲，而中國當局對電動車的補貼政策也將於今年底逐步退場。比亞迪今年已經提高車輛與電池售價，與全球競爭對手同步。

但儘管如此，中國在鋰電池供應鏈愈來愈居於主導地位，這將能支持中國電動車業者提升銷量。過去一年來中國股市雖賣壓不斷，但比亞迪卻逆勢上漲三分之一。目前的預估本益比達99倍，比特斯拉高出80%。

比亞迪面臨的考驗，在於能否在海外市場掀起類似的需求熱潮。成長潛力之一，在於東南亞及日本市場對小型且低價電動車的需求持續增加。如果銷量能夠在這些對價格敏感的市場快速成長，則目前本益比偏高的情況將可獲得修正。

電動車 特斯拉 利率

上一則

中國解封 特斯拉上海廠6月銷量躍增142%

延伸閱讀

中國解封 特斯拉上海廠6月銷量躍增142%

中國解封 特斯拉上海廠6月銷量躍增142%
財經簡訊

財經簡訊
升設備 特斯拉中德廠停工數周

升設備 特斯拉中德廠停工數周
特斯拉上海、柏林廠 本月陸續停工數周

特斯拉上海、柏林廠 本月陸續停工數周

熱門新聞

未來連內門把手都會逐漸以電子按鈕的形式取代傳統拉把。 (取材自Lexus)

繼排檔桿和手煞車拉桿後 汽車哪些配備會逐漸消失？

2022-07-01 01:22
BAW北汽製造元寶發表，售價為3.39至4.99萬人民幣。摘自BAW

只需5000美元 這款可愛電動車討女車主歡心

2022-07-05 17:09
現代汽車旗下兩款全新電動車Ioniq 5和Kia EV6上市後，銷售量僅次於特斯拉電動車。 （美聯社）

這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯

2022-06-26 18:42
不少北美民眾對於「不打方向燈的車主都是開BMW！」有著很深的刻板印象。(取材自BMW)

北美駕駛都不打方向燈 BMW奉上貼心提醒 還有影片教學

2022-07-03 01:25
小鵬汽車6月交付1.5萬輛，並以6萬8,983輛的總交付量，成大陸新勢力上半年銷售冠軍。圖為小鵬汽車在上海龍之夢購物公園旗艦店。記者林宸誼／攝影

小鵬汽車6月交付1.5萬輛 成中國新勢力上半年銷售冠軍

2022-07-01 14:37
特斯拉維修費比一般汽車品牌貴27%，車主省掉的油費恐怕被維修成本抵消。(美聯社)

特斯拉維修費比一般車高27% 原因在這裡

2022-06-28 02:09

超人氣

更多 >
馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎

馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎
中國腦癱詩人余秀華遭家暴：被老公抽了上百個耳光

中國腦癱詩人余秀華遭家暴：被老公抽了上百個耳光
台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告

台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告
宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作

宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作
FBI： 北京正準備侵台時因應國際經濟制裁的力量

FBI： 北京正準備侵台時因應國際經濟制裁的力量