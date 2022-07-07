比亞迪超車特斯拉 中國電動車製造業再下一城

2022上半年比亞迪共賣出641,000輛電動車，比去年同期猛增逾300%，超越特斯拉的564,000輛，圖為2021上海車展檔案照。 路透

比亞迪（BYD）今年上半年電動車 銷售量超越特斯拉 ，成為全球銷量最大的電動車廠。比亞迪的獲利率 雖極微薄，但銷量卻是油門一路踩到底；其面臨的考驗，則在於能否在日本和東南亞等海外市場掀起需求熱潮。

上半年比亞迪共賣出641,000輛電動車，比去年同期猛增逾300%；特斯拉上半年銷量為564,000輛，主要是因為中國實施防疫封禁，使供應鏈與工廠作業大受干擾。

各界一度認為，中國電動車業者聚焦於國內市場，但去年出口量其實已超過50萬輛，比前年增加一倍多。政府的政策發揮一些作用，當局已對每年的電動車產量下達了「死指標」。

倫敦金融時報（FT）指出，銷售量增加基本上是靠低售價。舉例而言，去年全球最暢銷的電動車款五菱宏光Mini EV，售價僅每輛人民幣28,800元（約合4,300美元），今年已提高售價。比亞迪提供的車款較多，包括每輛售價為34,000美元的增程型車款。比亞迪電動車售價遠低於全球其他廠牌，例如海豚型補貼後的起價為15,000美元。

這些低價的電動車利潤微薄。生產五菱宏光Mini EV的上汽通用五菱公司，去年的獲利率極低，比亞迪去年的營業獲利率不到2%，同期間特斯拉的獲利率卻高達12%。

超低價策略撐不了多久，因為全球原物料價格已大幅上漲，而中國當局對電動車的補貼政策也將於今年底逐步退場。比亞迪今年已經提高車輛與電池售價，與全球競爭對手同步。

但儘管如此，中國在鋰電池供應鏈愈來愈居於主導地位，這將能支持中國電動車業者提升銷量。過去一年來中國股市雖賣壓不斷，但比亞迪卻逆勢上漲三分之一。目前的預估本益比達99倍，比特斯拉高出80%。

比亞迪面臨的考驗，在於能否在海外市場掀起類似的需求熱潮。成長潛力之一，在於東南亞及日本市場對小型且低價電動車的需求持續增加。如果銷量能夠在這些對價格敏感的市場快速成長，則目前本益比偏高的情況將可獲得修正。