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中國新能源汽車突破1千萬輛 今年上半年註冊220萬輛

記者陳言喬／即時報導
中國新能源汽車發展迅速，圖為廣西柳州汽車城一家物流基地停放滿滿的新能源汽車。（新華社）
中國新能源汽車發展迅速，圖為廣西柳州汽車城一家物流基地停放滿滿的新能源汽車。（新華社）

中國公安部公布，中國新能源汽車保有量已突破1千萬輛。今年上半年註冊了新能源汽車220.9萬輛，同比去年同期大增100.26%。不過，1千萬輛的新能源汽車仍僅占中國汽車總量的3.23%。

新華社報導，中國公安部統計，截至2022年6月底，中國全國汽車保有量達3.10億輛，新能源汽車1001萬輛。

新能源汽車保有量1001萬輛中的純電動汽車保有量810.4萬輛，佔新能源汽車總量的80.93%。上半年新註冊登記新能源汽車220.9萬輛，與去年上半年新註冊登記量相比增加110.6萬輛，增長100.26%，創歷史新高。新能源汽車新註冊登記量佔汽車新註冊登記量的19.90%。

根據中國電動汽車百人會研究預測，今年中國新能源汽車年銷量將突破500萬輛；2025年將達到至少700萬輛，樂觀估計為900萬~1000萬輛。

中國已定下將來禁用燃油車，全面採用新能源汽車的政策。目前響應這個政策的第1個省份就是海南省，海南已經明確地表示在2025年，會將公共交通工具全部換成新能源汽車，2030年社會層面（私家車）的汽車將禁用燃油車全面更換成新能源汽車。

在各個城市的汽車保有量部分，公安部統計截至6月底，81個城市汽車保有量超過100萬輛，同比增加7個城市，37個城市超過200萬輛，20個城市超過300萬輛。其中，北京汽車保有量超過600萬輛，成都、重慶汽車保有量超過500萬輛，蘇州、上海、鄭州、西安、武漢汽車保有量超過400萬輛。

汽車 公安 北京

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