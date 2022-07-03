北美駕駛都不打方向燈 BMW奉上貼心提醒 還有影片教學

不少北美民眾對於「不打方向燈的車主都是開BMW！」有著很深的刻板印象。(取材自BMW)

三寶果然是不會分人種與族群的！由於位在北美的BMW駕駛經常不使用方向燈，讓很多人都已經出現了刻板印象，有鑑於此，BMW在六月底時於官方Twitter發布了一則推文，內容是「請使用你的方向燈。」，以詼諧自嘲口語「貼心」提醒自家車主！

Use your blinkers. — BMW USA (@BMWUSA) June 28, 2022

BMW USA這則貼文截至目前為止已經獲得超過1.4萬個讚，以及700多則的回覆，反應相當熱烈。而官方也在下方推文回覆「我們知道路上的BMW駕駛是最優秀的，但路上也會有無法預測的事情發生」、「而這也是我們為何開發了最先進的駕駛安全輔助系統，比如說車道偏移警示、疲勞警報、都市碰撞警示等」，以一則要車主們記得使用方向燈的推文，順便也行銷了自家主動式安全系統，達到另類的宣傳效果。

不過，若是有BMW車主對於這則貼文感到困惑的話也無妨，因為BMW早在2012年就有先見之明，十年前便已於BMW USA YouTube 上傳一支約莫一分鐘的「如何使用方向燈」的影片教學，還不知道怎麼方向燈在哪、如何操作的車主，請記得收看完整影片就會有大大的收穫喔！

來源:YouTube