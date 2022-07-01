繼排檔桿和手煞車拉桿後 汽車哪些配備會逐漸消失？

未來連內門把手都會逐漸以電子按鈕的形式取代傳統拉把。 (取材自Lexus)

汽車 工業日新月異，許多過往我們認為很正常、必須的配備，現在幾乎都不再需要。如以前中央鞍座的手煞車拉桿或腳踏式的駐車煞車，現在幾乎都改採按鈕式電子手煞車。而控制檔位的排檔桿，以前都要粗粗的一根，現在則可以用電子線傳縮小體積，不論用旋鈕還是按鍵式都沒有以往這麼樣占空間，卻能達到同樣的排檔效果。

而當汽車業在邁入電動化新紀元後，車上還會有哪一些配備會逐漸被電子系統取代呢？

內門把手

在最近發表的新車中，愈來愈多車的門把手有電子化趨勢，而且還不只是車外門把，就連車內門把也轉為電動化，如近期Lexus NX、RX，BMW的iX等。都是通過輕輕觸摸車門上的電子鎖開關，而不是拉內門把手，門鎖解鎖之後，就像往常一樣，將門推開即可。當然車廠也考慮到電子系統故障的問題，因此這些車門都還有隱藏式的傳統把手可以完成開門動作。

目前新車多為Auto大燈，大燈撥桿未來存在的機會愈來愈低。(本報資料照片)

雨刷撥桿

位於方向盤後方的雨刷撥桿，未來也極有可能會消失。因為目前雨滴感應自動雨刷已經相當普及，幾乎都是常駐在Auto的狀態，讓感應器自行開啟並調配雨刷速度。未來如果直接在方向盤上設置開關，操作起來也會更容易。並且取消了撥桿，方向盤周圍的區域會更乾淨。

大燈開關/撥桿

和雨刷撥桿相同，目前新車自動頭燈幾乎都是標準配備，且也都沒有OFF的功能了，Auto模式下車輛一發動日行燈就會常駐，偵測光源不夠時便會主動開啟大燈，更不用說智慧遠近光和多光束之類的科技。基本上大燈只要放在Auto模式下，鮮少有機會再去調整，未來極有可能會取消開關，整合在車輛資訊螢幕裡頭。

雨滴感應式自動雨刷未來可能也會整合在車載系統設定，不再需要撥桿。(記者陳威任／攝影)

LCD液晶儀表

這邊說的是在傳統儀表板上嵌入的那種小塊的LCD液晶儀表，雖然其操作簡單方便，能切換頁面顯示各種車輛訊息，但在現在這個大面積虛擬儀表板的世代下，LCD液晶儀表就顯得毫無用武之地，漸漸的只存活在平價小車上，最終也會面臨到淘汰的命運。

MW Digital Key手機數位鑰匙，上鎖、解鎖、甚至發動引擎都整合在智慧手機上。(圖:BMW提供)

智慧晶片 鑰匙

實體智慧鑰匙的優點是可以不用從包裡拿出鑰匙就可以上鎖和解鎖，而數位鑰匙則是進一步，用系統連結賦予手機 車輛鑰匙的功能，這樣口袋或是包包裡就能少帶一樣東西，同時還可以分享給多人使用，不用有交付鑰匙的實體程序。有一些車廠已經開始採用數位鑰匙和實體智慧鑰匙並進的模式，未來或許實體的鑰匙將成為抽屜裡的緊急備用工具了。