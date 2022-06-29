全球進入休旅時代 跑車是汽車界的瀕危物種嗎？

TOYOTA GR Supra。(取材自Carbuzz.com)

近年來，全球消費者對汽車 的喜好不斷變化，極大地改變了汽車的格局。在全球經濟衰退的可能性下，加上休旅車及跨界車的崛起，除了房車的需求繼續面臨挑戰外，有一個特殊的細分市場在車迷心中處於困境之中，那就是讓人興奮熱血的跑車。

從數字來看可說是十分清楚，在過去的七年裡，包括雙門轎車、敞篷車、超跑 甚至是最頂級的HyperCar在內，全球跑車銷量下降了34%。簡單來說，這從2015年的570,000台下降到去年的375,000台。

Porsche Cayenne Coupe。(圖：Porsche提供)

也因為數據是橫跨七年時間，所以可以確定下降不僅僅是因為新冠肺炎疫情或車用晶片缺少的影響，因為下降始於2016年，並在2020年加速。去年，跑車的銷量創下了至少自2014年以來的最低點。

其中，會造成這種情況最主要的原因是中國消費者對跑車缺乏興趣。與轎車、SUV 甚至MPV的強勁銷售相比，跑車在中國的買氣直直落，也是相當重要的關鍵，尤其中國又是世界上最大的汽車市場，跑車需求低落確實會造成明顯的影響。

2021年，跑車僅占中國汽車銷量的一小部分，總計1.8萬輛。與該地區銷售的973萬輛SUV和838萬輛轎車相比，1.8萬輛根本就址是九牛一毛。

然而，跑車在美國仍然維持不錯銷售成績，美國也是全球最大的跑車市場。2021年，美國消費者購買了近22萬輛跑車，與2020年相比下降了3%，但占比仍高於中國。美國的銷量占這些汽車全球需求的59%，其次是德國和日本。跑車在歐洲也有問題。 2021年的需求量接近71,000 輛，與2020年相比下降了9%。

BMW X5 M、X6 M。(取材自BMW)

顯然，SUV的火爆是導致跑車銷量下滑的一大因素。儘管這些車輛不是直接競爭對手，但像是Porsche Cayenne Coupe等所謂的Coupe SUV和BMW X5 M等高性能跑旅出現，已經擾亂了傳統雙門轎車和敞篷車的銷售。去年，具有轎跑車風格或高性能動力的SUV銷量為305萬輛，增長了19%。

現階段最受歡迎的跑車是由Ford Mustang和Dodge Challenger領軍，尤其在美國的受歡迎程度推動了成功，Mustang更是世界上最受歡迎的跑車，售出69,600輛。經典的Porsche 911以第三名的身份在全球舞台上引起關注。

Ford Mustang。(圖：福特六和提供)

但是對於這些跑車而言，在沒有中國龐大市場的貢獻後，能否在日益嚴格的排放法規和電氣化時代之中倖存下來？還是這些跑車也終將順應潮流、全面電動化呢？