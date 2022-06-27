我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

玄彬要當爸了 孫藝真宣布懷孕「我們迎來新生命」

加州將退款 1戶最高1050元

聽見心碎聲音…紐約市壓毀900輛越野摩托車及全地形車

記者陳威任／綜合報導
紐約市日前針對被沒收的越野摩托車及全地形車進行銷毀。
紐約市日前針對被沒收的越野摩托車及全地形車進行銷毀。

每當有車款因為走私或非法上路被沒收之後，等待這輛車的，就只剩下銷毀這條路。銷毀雖然是最簡單的方式，但是一旦持續有需求，就不能杜絕非法上路的問題，如果不能正視問題並積極提出解決之道，最無辜的就是這些明明還可以使用卻無辜遭到粉碎的車款。

在紐約，雖然沒有固定日子，但每年總會有一天紐約市與紐約市警局會針對沒收的越野摩托車及全地形車進行銷毀，在紐約市長亞當斯（Eric Adams）揮舞著黑白方格旗之後，推土機瞬間將這些車變成廢鐵。亞當斯更在自己的推特上表示：「它們今天將被壓碎，這樣他們就再也不能恐嚇我們的城市了！每一個，它們都將變成廢金屬，最終被回收利用。你想恐嚇我們社區？你就會被壓扁！」

其中，今年共有900輛越野摩托車及ATV遭到推土機壓扁。市長亞當斯分享了紐約市即將粉碎的自行車和四輪摩托車如何不再恐嚇紐約市的街道，以及紐約警察局今年已經查獲了2000輛非法摩托車和全地形車。他說，這比去年同期增加了80%。

雖然確實有不少網友贊同這樣的作法，認為非法的摩托車確實擾亂秩序並製造噪音，甚至也有網友喊：「我 1000%支持這樣做！」。

但在新聞發布會的問答環節，有人問了市長一個非常好的問題：「為什麼沒有空間讓孩子們騎這些摩托車，就像一個賽道或專屬公園，或是任何可能的作法來避免這些人與警察之間產生對抗。」

來源:Reuters

市長隨後轉移了話題，說雖然他們正在尋找城市的空間來做類似的事情，但現在的主要重點是介入干預——換句話說，就是沒收未註冊和非法的摩托車，然後銷毀它們。

亞當斯繼續補充說，他個人喜歡在小時候騎越野車，他認為擁有這些空間至關重要。然而，正如我們所知——你認為某件事是個好主意，跟實際去做，是兩件不同的事情。你可以說任何你想說的，但最終，重要的是你最終做了什麼。

紐約市 亞當斯 警察

上一則

電動車均價比去年貴2成 從特斯拉到福特都掀漲價潮

延伸閱讀

紐約車撞人連6起 市長怪罪保釋法：縱容慣犯出獄再犯案

紐約車撞人連6起 市長怪罪保釋法：縱容慣犯出獄再犯案
同志驕傲大遊行 歡慶難掩隱憂 墮胎保護裁決終結 擔心更多權利消失

同志驕傲大遊行 歡慶難掩隱憂 墮胎保護裁決終結 擔心更多權利消失
「合法且安全」 亞當斯：歡迎來紐約墮胎

「合法且安全」 亞當斯：歡迎來紐約墮胎
紐約急商應對 力爭全市設為禁槍區

紐約急商應對 力爭全市設為禁槍區

熱門新聞

現代汽車旗下兩款全新電動車Ioniq 5和Kia EV6上市後，銷售量僅次於特斯拉電動車。 （美聯社）

這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯

2022-06-26 18:42
Toyota Tacoma。（取材自motor1.com）

哪種車最保值？美國市場買皮卡就對了

2022-06-20 02:50
特斯拉執行長馬斯克說，德國和美國德州的新廠「燒錢」。(路透)

馬斯克：特斯拉新廠是燒錢高爐 損失數十億元

2022-06-22 20:11
大改款美規Honda CR-V將於7月12日正式發表。（取材自Honda）

預定7月中正式登場 大改款美規Honda CR-V內裝首次公開

2022-06-26 02:55
Lexus LFA、BMW Z8。取材自Lexus、BMW

新車時銷售慘澹 多年後卻變成保值商品的6款經典車

2022-06-17 01:09
BMW iX xDrive40旗艦版。(記者趙駿宏／攝影)

純電寶馬你愛嗎？ BMW iX xDrive40試駕體驗

2022-06-21 02:45

超人氣

更多 >
普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人

普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人
政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元

政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元
這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯

這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯
華人組團赴歐旅遊多人染疫 萬幸返美不需陰性報告

華人組團赴歐旅遊多人染疫 萬幸返美不需陰性報告
世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部