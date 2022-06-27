聽見心碎聲音…紐約市壓毀900輛越野摩托車及全地形車

紐約市日前針對被沒收的越野摩托車及全地形車進行銷毀。

每當有車款因為走私或非法上路被沒收之後，等待這輛車的，就只剩下銷毀這條路。銷毀雖然是最簡單的方式，但是一旦持續有需求，就不能杜絕非法上路的問題，如果不能正視問題並積極提出解決之道，最無辜的就是這些明明還可以使用卻無辜遭到粉碎的車款。

在紐約，雖然沒有固定日子，但每年總會有一天紐約市 與紐約市警局會針對沒收的越野摩托車及全地形車進行銷毀，在紐約市長亞當斯 （Eric Adams）揮舞著黑白方格旗之後，推土機瞬間將這些車變成廢鐵。亞當斯更在自己的推特上表示：「它們今天將被壓碎，這樣他們就再也不能恐嚇我們的城市了！每一個，它們都將變成廢金屬，最終被回收利用。你想恐嚇我們社區？你就會被壓扁！」

其中，今年共有900輛越野摩托車及ATV遭到推土機壓扁。市長亞當斯分享了紐約市即將粉碎的自行車和四輪摩托車如何不再恐嚇紐約市的街道，以及紐約警察 局今年已經查獲了2000輛非法摩托車和全地形車。他說，這比去年同期增加了80%。

雖然確實有不少網友贊同這樣的作法，認為非法的摩托車確實擾亂秩序並製造噪音，甚至也有網友喊：「我 1000%支持這樣做！」。

但在新聞發布會的問答環節，有人問了市長一個非常好的問題：「為什麼沒有空間讓孩子們騎這些摩托車，就像一個賽道或專屬公園，或是任何可能的作法來避免這些人與警察之間產生對抗。」

來源:Reuters

市長隨後轉移了話題，說雖然他們正在尋找城市的空間來做類似的事情，但現在的主要重點是介入干預——換句話說，就是沒收未註冊和非法的摩托車，然後銷毀它們。

亞當斯繼續補充說，他個人喜歡在小時候騎越野車，他認為擁有這些空間至關重要。然而，正如我們所知——你認為某件事是個好主意，跟實際去做，是兩件不同的事情。你可以說任何你想說的，但最終，重要的是你最終做了什麼。