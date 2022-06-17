新車時銷售慘淡 多年後卻變成保值商品的6款經典車

Lexus LFA、BMW Z8。取材自Lexus、BMW

在汽車 的世界裡有幾種車，第一種是從新車發表就非常受歡迎，且價格高昂，過10幾20年後仍不乏買家購入。如Ferrari Enzo,、Porsche 918 Spyder和McLaren P1這類神獸；但也有車子是新車很熱門，但後來因為保修費用高昂，以致於大家都不想承接。

最後一種汽車則是在新車時銷售非常慘淡，可能是因為它們訂價太高、或是當時全球經濟陷入困境、亦或是車廠生產不完預計量產數字等。但這些車款如今可能變成市場經典的搶手貨。

在電影《007：縱橫天下》中BMW Z8擔任龐德座駕。取材自BMW

BMW Z8

即便BMW Z8在皮爾斯·布洛斯南(Pierce Brosnan)飾演的電影《007：縱橫天下》中擔任龐德的帥氣座駕，但Z8從未達到BMW預期的銷售幅度。但不可否認的是Z8的設計十分出色，是BMW對1950年代經典507敞篷跑車的復古致敬，加上引擎蓋下藏著一具4.9升V8自然進氣引擎，能榨出400hp馬力，性能不俗。

但Z8似乎很難界定自己是一輛Sport Car還是GT Car，當時的潛在買家也不知道。因為Z8雖然配備V8，但卻出奇的安靜，且僅配置六速手排。除非選擇Alpina的版本Roadster V8，改為配備4.8升V8與五速手排變速箱，懸吊也更為柔和。

BMW Z8於2000年開始販售，當時的售價剛超過134,000美元，到2003年底，Z8宣告停，最終只賣出了5,703台。但如今的Z8價值不菲，需要超過350,000 美元才能買到車況優良的物件。

McLaren F1。取材自McLaren

McLaren F1

McLaren F1肯定是現代經典車款。在1992年推出時，它代表著超級跑車性能即將產生巨大變化，強悍的實力也讓當時競爭對手超跑 望其項背。但是，即便它的加速性能十分強大0-100km/h只需3.2秒、0-160km/也僅需6.3秒，但 McLaren F1的誕生時機卻很糟糕。在全球經濟衰退期間推出一輛時速能達到320km/h的超級跑車車並不是最明智的主意，而當McLaren F1於1998年停產時，他們一共只生產了預計量產數量300台中的106台。

而這106台內僅有64台是可以上路的道路版車型，且在生產時，每輛汽車的製造時間約為三個半月。不過從1992年誕生後McLaren F1 儼然成為有史以來最快的量產車之一，直到2018年10月才被Bugatti等其他增壓超跑超越。但迄今為止，McLaren F仍保持著自然進氣量產車最快的記錄。目前車輛價值應該超過1700萬美元。

Lexus LFA。取材自Lexus

Lexus LFA

當初豐田集團試圖要打造品牌旗艦超跑的理念十分美好，車輛本質也相當出色，一輛有著碳纖維車體，以及與Yamaha合作開發，加上Toyota參加F1得到的經驗打造的4.8升V10自然進氣引擎，讓其排氣聲浪有著「天使の咆哮」的美譽。

不過LFA在2010年推出之際全世界剛好才經歷過嚴重的金融海嘯，雖然Lexus確實生產完了當初預計的500台產量，但花了將近10年的時間才全數售罄。除了當時世界經濟局勢外，Lexus的品牌價值足不足以撐起價格高昂的超跑也是討論的議題，加上那幾年Nissan的GT-R以誇張的性價比佔據日系性能車龍頭，也讓LFA的光芒略顯黯淡。

但如今，一輛LFA的售價可能在700,000美元到100 萬美元之間（紐柏林版本更高），且持續上漲，價格比去年同期上漲了75%。

Jaguar D-type。取材自Jaguar

Jaguar D-type

由於Jaguar從1955年開始連續奪得三屆利曼24小時耐力賽冠軍，當時需要斥資超過 500萬美元才能獲得一輛Jaguar D-Type。1956年底，Jaguar結束了工廠的賽車生產，留下了一堆未售出的車輛。

Jaguar的解決方案是將剩餘的D-Type賽車改裝為道路用車，為它們打造新的車身、合適的擋風玻璃和引擎蓋，以及一個新車名XKSS。但倒楣的事發生了，在1957年2月，該工廠發生火災，燒毀了25輛車中的9輛，但Jaguar仍然在2016 年繼續使用原始底盤編號製造九款XKSS車型以完成原始預計產量。

另一個難以找到買家的Jaguar是XJ220。Jaguar曾承諾其超跑將配備V12動力和四輪驅動，但最終量產車配備V6渦輪增壓引擎並採後輪驅動配置。這些變化，加上急劇上漲的價格以及汽車業進入全球衰退。1994 年停產時，Jaguar只生產了350輛汽車中的281輛，其中一些沒有售出，但如今它們開始受歡迎，並且經常以高達650,000美元的價格易手。

Plymouth Superbird。取材自Plymouth

Plymouth Superbird

1969 Dodge Charger Daytona和其姊妹車1970 Plymouth Superbird的存在僅僅是為了證明克萊斯勒的工程師們的巨大空力套件可以幫助車輛能以320km/h的速度在NASCAR賽道上行駛。

這車無論在當時或是現代的觀點來看或許十分沒有美感，但汽車本身在NASCAR和底特律的歷史上是有其代表意義的。不過消費者們都是理性的，即便有再多情懷，這樣的外型設計讓Superbird的銷售萎靡。

但如今狀況良好，配備V8引擎的標準版Road Runner價值39,400 美元，若是更經典的426 Hemi引擎的版本更要價80,000美元以上。

BMW M1。取材自BMW

BMW M1

Jochen Neerpasch於1972年創立了BMW的M部門，他曾計劃參加Group 4和更極端的Group 5賽事，甚至想打造中置跑車並在利曼贏得冠軍。但是，儘管展示了1972年的「渦輪增壓」概念車，但BMW沒有中置引擎跑車，也沒有製造的生產能力，所以BMW找上Lamborghini製造 M1。但資金拮据的Lamborghini在生產開發進度上延遲了，因此讓BMW錯過了1978年3月參加利曼的最後期限。最終BMW終止了與Lamborghini的合作，並與Bauer簽訂合約接管生產。

但更讓BMW困擾的是，規則改變導致必須生產400台量產車，M1才能在利曼參加Group 4賽事。因此在1979年Neerpasch採取了一個巧妙的方法，使用賽車化改裝的M1設計了一個統規的錦標賽，被稱為Procar BMW M1錦標賽，用以解決量產400台的問題。

但這樣大量的曝光並沒增加BMW M1的銷量，因為有著277hp馬力的3.5升直六引擎的成本甚至超過了有355hp馬力的12缸Ferrari 512 BB。最終BMW被迫以低價出清M1，並在1981年7月結束了454台的生產。但如今，車況良好的BMW M1可是要價440,000 美元，可是要比當初的對手Ferrari 512 BB還要昂貴。