打造移動式發電廠 科羅拉多展開電動車為建築供電測試

電動車和儲能電池將能參與虛擬電廠，為電網提供尖峰備載容量。（路透）

美國科羅拉多州博德市正與Fermata Energy公司合作，進行一項測試，要從電動車 取得電力，輸送給建築物。

富比世 （Forbes）網站報導，這種技術的重要性在於未來有更廣泛的應用價值，能降低建物的能源成本。把太陽能板、電池儲能系統和在地微電網加以整合，並將能源匯集在一起，就能建置「虛擬發電廠」。如果電網因颶風、野火或地震等意外而跳電癱瘓，公用事業可利用這種技術，改變平台因應。

博德市能源戰略顧問雷爾曼（Matt Lehrman）說：「我們期待進行測試，看到數據，以理解其潛力。如果能藉此減少尖峰需求並省下錢來，或許能擴大博德市的電動車隊，找到其他新用途。電動車不僅能協助實現我們的氣候目標，減少空氣汙染，還可以成為降低營運成本和增加彈性的戰略。」

博德市目前有至少21輛電動車，隨著項目規模擴展，會有更多輛電動車加入成為媒介工具，將能源傳輸給建物或電網。這是一種雙向饋電技術：車子在夜間電力需求低時充電，白天電力需求高時放電，目標是降低該市電費。

參與對象不限企業或消費者。博德居民每天平均用電16度電，相較下，一輛日產汽車 的LEAF電動車的電池儲存容量是62度電。

虛擬發電廠須調度數百萬個分散在外的小用戶，以管理供電，這些小用戶可能組成成千上萬個子系統，每個大約5千瓦。