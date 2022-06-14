我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請

打造移動式發電廠 科羅拉多展開電動車為建築供電測試

編譯季晶晶／綜合外電
電動車和儲能電池將能參與虛擬電廠，為電網提供尖峰備載容量。（路透）
電動車和儲能電池將能參與虛擬電廠，為電網提供尖峰備載容量。（路透）

美國科羅拉多州博德市正與Fermata Energy公司合作，進行一項測試，要從電動車取得電力，輸送給建築物。

富比世（Forbes）網站報導，這種技術的重要性在於未來有更廣泛的應用價值，能降低建物的能源成本。把太陽能板、電池儲能系統和在地微電網加以整合，並將能源匯集在一起，就能建置「虛擬發電廠」。如果電網因颶風、野火或地震等意外而跳電癱瘓，公用事業可利用這種技術，改變平台因應。

博德市能源戰略顧問雷爾曼（Matt Lehrman）說：「我們期待進行測試，看到數據，以理解其潛力。如果能藉此減少尖峰需求並省下錢來，或許能擴大博德市的電動車隊，找到其他新用途。電動車不僅能協助實現我們的氣候目標，減少空氣汙染，還可以成為降低營運成本和增加彈性的戰略。」

博德市目前有至少21輛電動車，隨著項目規模擴展，會有更多輛電動車加入成為媒介工具，將能源傳輸給建物或電網。這是一種雙向饋電技術：車子在夜間電力需求低時充電，白天電力需求高時放電，目標是降低該市電費。

參與對象不限企業或消費者。博德居民每天平均用電16度電，相較下，一輛日產汽車的LEAF電動車的電池儲存容量是62度電。

虛擬發電廠須調度數百萬個分散在外的小用戶，以管理供電，這些小用戶可能組成成千上萬個子系統，每個大約5千瓦。

電動車 富比世 汽車

上一則

泰國批准鴻海與能源巨擘PTT成立電動車電池合資公司

延伸閱讀

全球糧價衝天 不只小麥貴 稻米也要飆漲

全球糧價衝天 不只小麥貴 稻米也要飆漲
買電動車抵稅 大廠促延長補助

買電動車抵稅 大廠促延長補助
印尼電動車市 磁吸外企投資

印尼電動車市 磁吸外企投資
不只小麥貴 稻米也飆漲 國際米價已達12個月以來新高

不只小麥貴 稻米也飆漲 國際米價已達12個月以來新高

熱門新聞

取材自比亞迪

比亞迪刀片電池獲青睞 將成Tesla供應商震撼業界

2022-06-10 02:35
由於通貨膨脹及缺工、供應鏈危機影響，汽車維修成本大增，讓不少汽車保險業者醞釀調漲保費。(歐新社)

供應鏈危機影響 維修成本大增 汽車保險喊漲

2022-06-11 23:07
2023北美年度風雲車公布入圍名單。（取材自自BMW、Nissan、VinFast、Honda）

2023北美年度風雲車 19款純電動車、越南新創品牌入圍

2022-06-12 01:51
Sony的首款電動車計畫搭載要讓車主肯額外掏腰包付費的娛樂功能。（取材自Sony官網）

Sony首款電動車 將有讓你肯額外掏腰包的娛樂功能

2022-06-07 03:45
全國公路交通安全管理局宣布，對用戶投訴本田公司Pilot多功能車的停啟系統失靈問題，展開調查。(Getty Images)

本田Pilot車停啟系統失靈 近20萬輛遭調查

2022-06-07 20:21
蘋果在WWDC預告新一代CarPlay車用介面。（歐新社）

蘋果預告新一代CarPlay車用介面 讓汽車儀表板宛若iPad

2022-06-07 00:31

超人氣

更多 >
紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？
投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」
唐山打人惡霸穿過…服飾品牌BOY躺槍 網掀退貨潮

唐山打人惡霸穿過…服飾品牌BOY躺槍 網掀退貨潮