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電動車新創破產第1槍 ELMS上市不到1年擬進行清算

編譯洪啟原／綜合報導
美國商用電動車解決方案公司ELMS表示，決定向法院聲請破產清算。這家公司距離上市還不到一年，但執行長和董事長已在2月初請辭。(取材自ELMS官網)
美國商用電動車解決方案公司ELMS表示，決定向法院聲請破產清算。這家公司距離上市還不到一年，但執行長和董事長已在2月初請辭。(取材自ELMS官網)

美國聚焦電動卡車的新創公司Electric Last Mile Solutions（ELMS）表示，計畫依據破產法第七章向法院聲請破產清算。這家公司上市才不到一年，且執行長和董事長已在四個月前請辭。

ELMS 12日晚間發表聲明說，董事會和代理執行長麥金泰爾（Shauna McIntyre）決定聲請破產清算，因為審視公司產品和計畫後，發現沒有更好的選擇可給股東、債權人及其他利害關係人。

ELMS若向法院聲請破產清算，將成為美股近期市況低迷之際，第一家倒閉的電動車新創公司，這些車廠主要透過特殊目的收購公司（SPAC）借殼上市。ELMS在5月27日已警告說，即將在6月燒光現金。該公司股價今年來崩跌93%，10日收報每股51美分。

ELMS前創辦人泰勒（James Taylor）和羅冠宏（Jason Luo）原本計畫從中國進口電動送貨車， 並且在印第安那州一座前通用汽車悍馬工廠進行組裝。但這兩人在2月初請辭，他們之前遭ELMS指控，兩人在ELMS 2020年12月宣布上市的前夕進行不正當股票交易。

ELMS去年6月底透過SPAC在那斯達克交易所掛牌上市，當時籌資3.79億美元。

麥金泰爾說：「我對這個結果非常失望，因為ELMS團隊已展現無比的決心要讓電動送貨車準備就緒，以滿足外界對乾淨、減少碳排放汽車的需求。很可惜，我們無法在很有限的時間內克服這麼多障礙。」

破產 汽車 那斯達克

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