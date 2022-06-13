保時捷車主都該感謝它 品牌救世主Porsche Cayenne

從2002年推出以後，Porsche Cayenne穩定的銷售以及帶來更多不同客層，確實堪稱品牌救世主。（圖：Porsche提供）

Porsche近年來買氣越來越好，除了品牌兩大休旅 車Cayenne及Macan表現優異外，純電跑車Taycan更是大受歡迎，加上其他經典跑車助陣，讓這個品牌從本來的跑車族群拓展到日常生活之中。過去專門打造跑車的Porsche，當時只能靠著911與Boxster兩大車系支撐品牌，幾乎已經到了危機存亡之秋，但是在母集團福斯集團豐富的休旅車開發資源下，終於在2002年推出原廠代號955的第1代Cayenne。

保時捷創辦人Ferdinand Porsche曾在1989年這麼說過，如果我們按照我們的質量標準製造一款越野車型，並且掛上保時捷的標誌，人們就會購買它。沒想到當初的這麼一句話，可以在多年之後獲得印證。

2021年，Porsche旗下SUV 的銷量遠遠超過911，其中Cayenne和Macan的銷量是911的近四倍。「Cayenne一直是我們品牌的銷售主力，在過去20年中，它為保時捷帶來了來自世界各地的許多新客戶和粉絲。」保時捷全球銷售及行銷執行董事會的成員Detlev von Platen表示。

從2002年推出以後，Porsche Cayenne穩定的銷售以及帶來更多不同客層，確實堪稱品牌救世主。（圖：Porsche提供）

Porsche甚至會告訴你，Cayenne實際上拯救了Porsche當時的財務危機，「在當年，管理層很快就明白，僅憑傳奇的911和新的中置引擎車型Boxster，無法帶領公司走向安全的未來。『第三輛保時捷』的計劃開始成形。第三款車型最終成為Cayenne，然後與Volkswagen Touareg共享同一個平台。」

Porsche Cayenne不僅有著跑車靈魂，更擁有強大地形能力。（圖：Porsche提供）

Porsche啟動了Colorado項目，與Volkswagen合作開發有效降低成本，並且將高動態駕馭的強大功能、可征服所有種類地形納入其中，就成為現今在台灣道路上能見度最高的保時捷休旅Cayenne。

Cayenne還帶來了我們現在許多現保時捷車款被認為理所當然的功能： 保時捷主動式懸載調整系統(PASM) 。現在已成為其車型系列的主打產品，也是911愛好者喜愛的功能，這台SUV所運用的技術卻能夠反而推廣到頂級跑車，足以見到Cayenne優異的操駕實力。

再不破壞Porsch原有跑車形象同時，又能取得空前的成功，甚至成為跑車化休旅的先驅，極為成功的案例更成為後續許多超跑 大廠爭相踏入休旅領域的最佳模範，回顧Porsche Cayenne推出20年來的銷售表現，確實堪稱是品牌承先啟後的重要車款。