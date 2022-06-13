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保時捷車主都該感謝它 品牌救世主Porsche Cayenne

記者陳威任／綜合報導
從2002年推出以後，Porsche Cayenne穩定的銷售以及帶來更多不同客層，確實堪稱品牌救世主。（圖：Porsche提供）
從2002年推出以後，Porsche Cayenne穩定的銷售以及帶來更多不同客層，確實堪稱品牌救世主。（圖：Porsche提供）

Porsche近年來買氣越來越好，除了品牌兩大休旅車Cayenne及Macan表現優異外，純電跑車Taycan更是大受歡迎，加上其他經典跑車助陣，讓這個品牌從本來的跑車族群拓展到日常生活之中。過去專門打造跑車的Porsche，當時只能靠著911與Boxster兩大車系支撐品牌，幾乎已經到了危機存亡之秋，但是在母集團福斯集團豐富的休旅車開發資源下，終於在2002年推出原廠代號955的第1代Cayenne。

保時捷創辦人Ferdinand Porsche曾在1989年這麼說過，如果我們按照我們的質量標準製造一款越野車型，並且掛上保時捷的標誌，人們就會購買它。沒想到當初的這麼一句話，可以在多年之後獲得印證。

2021年，Porsche旗下SUV的銷量遠遠超過911，其中Cayenne和Macan的銷量是911的近四倍。「Cayenne一直是我們品牌的銷售主力，在過去20年中，它為保時捷帶來了來自世界各地的許多新客戶和粉絲。」保時捷全球銷售及行銷執行董事會的成員Detlev von Platen表示。

從2002年推出以後，Porsche Cayenne穩定的銷售以及帶來更多不同客...
從2002年推出以後，Porsche Cayenne穩定的銷售以及帶來更多不同客層，確實堪稱品牌救世主。（圖：Porsche提供）

Porsche甚至會告訴你，Cayenne實際上拯救了Porsche當時的財務危機，「在當年，管理層很快就明白，僅憑傳奇的911和新的中置引擎車型Boxster，無法帶領公司走向安全的未來。『第三輛保時捷』的計劃開始成形。第三款車型最終成為Cayenne，然後與Volkswagen Touareg共享同一個平台。」

Porsche Cayenne不僅有著跑車靈魂，更擁有強大地形能力。（圖：Por...
Porsche Cayenne不僅有著跑車靈魂，更擁有強大地形能力。（圖：Porsche提供）

Porsche啟動了Colorado項目，與Volkswagen合作開發有效降低成本，並且將高動態駕馭的強大功能、可征服所有種類地形納入其中，就成為現今在台灣道路上能見度最高的保時捷休旅Cayenne。

Cayenne還帶來了我們現在許多現保時捷車款被認為理所當然的功能： 保時捷主動式懸載調整系統(PASM) 。現在已成為其車型系列的主打產品，也是911愛好者喜愛的功能，這台SUV所運用的技術卻能夠反而推廣到頂級跑車，足以見到Cayenne優異的操駕實力。

再不破壞Porsch原有跑車形象同時，又能取得空前的成功，甚至成為跑車化休旅的先驅，極為成功的案例更成為後續許多超跑大廠爭相踏入休旅領域的最佳模範，回顧Porsche Cayenne推出20年來的銷售表現，確實堪稱是品牌承先啟後的重要車款。

從2002年推出以後，Porsche Cayenne穩定的銷售以及帶來更多不同客...
從2002年推出以後，Porsche Cayenne穩定的銷售以及帶來更多不同客層，確實堪稱品牌救世主。（圖：Porsche提供）

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