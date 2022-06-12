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2023北美年度風雲車 19款純電動車、越南新創品牌入圍

記者黃俐嘉／綜合報導
2023北美年度風雲車公布入圍名單。（取材自自BMW、Nissan、VinFast、Honda）
2023北美年度風雲車公布入圍名單。（取材自自BMW、Nissan、VinFast、Honda）

雖然今年一月中才宣布2022北美年度風雲車的得獎名單，但事實上，NACTOY都是在每年約莫六月上旬宣布新一年度入圍北美年度風雲車的車款，而今年也毫不例外。這次入圍2023北美年度風雲車的車款一共有47輛，幾乎快追上2019年時所宣布的數量。

第11代Honda Civic摘下2022北美年度風雲車大獎。（取材自Honda...
第11代Honda Civic摘下2022北美年度風雲車大獎。（取材自Honda）

目前公布的47輛新車，包括13輛全新或大改款的房車、31輛多功能乘用車與3款卡車，這些都是原廠在6月15日前就已經確定今年會於北美地區所推出的新車。名單中除了不乏一些老牌車商或豪華車廠，更還有著如來自越南的VinFast等新創車廠展露頭角，且這47輛中更是包含了19輛純電動車，在以往都是內燃機天下的北美年度風雲車而言，算是一種全新面孔，顯現電動車也逐漸影響到了北美市場。

VinFast VF 8。（取材自VinFast）
VinFast VF 8。（取材自VinFast）

今年同樣也將在Car of the Year年度風雲車、Truck of the Year年度卡車與Utility Vehicle of the Year年度多用途車款等三大項目挑選出最終得獎者，並由位在北美地區共50位的專業車媒進行評測，預計在9月時進行初步投票縮小名單範圍 (公布半決選名單)，11月宣布進入最終決選的名單，最後則於2023年1月頒布三大獎項的最終得主。

純電版本Ford F-150 Lightning。（圖：Ford提供）
純電版本Ford F-150 Lightning。（圖：Ford提供）

●2023北美年度風雲車入圍名單

Car of the Year年度風雲車

Acura Integra

BMW i4 eDrive 40i (純電)

BMW i4 M50i (純電)

Genesis G80

Genesis G90

Maserati MC20

Mercedes C-Class

Mercedes EQE (純電)

Nissan Z

Porsche Cayman GT4 RS

Porsche 911 GTS

Subaru WRX

Toyota GR Corolla

Truck of the Year年度卡車

Chevrolet Silverado ZR2

Ford F-150 Lightning (純電)

Lordstown Endurance (純電)

Utility Vehicle of the Year年度多用途車款

Audi Q4 e-tron (純電)

BMW iX xDrive M50i (純電)

Cadillac Lyriq (純電)

Fisker Ocean (純電)

Genesis GV60 (純電)

Honda CR-V

Honda HR-V

Honda Pilot

Kia Sportage

Kia Niro (純電、Hybrid、PHEV)

Kia EV6 (純電)

Jeep Wagoneer LWB

Jeep Grand Wagoneer LWB

Land Rover Range Rover

Land Rover Range Rover SV

Land Rover Range Rover Sport

Land Rover Defender 130

Lexus LX600

Lexus RX

Mazda CX-50

Nissan Ariya (純電)

Porsche Cayenne Turbo GT

Rivian R1S (純電)

Subaru Solterra (純電)

Toyota Sequoia

Toyota bZ4X (純電)

Toyota Corolla Cross Hybrid

Vinfast VF 8 (純電)

Vinfast VF 9 (純電)

Volvo C40 Recharge (純電)

Land Rover Defender 130。（取材自Land Rover）
Land Rover Defender 130。（取材自Land Rover）

Toyota 入圍 Honda

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