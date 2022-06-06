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數位科技進步快速 為什麼車廠還要用黏土製作試作車？

記者陳威任／綜合報導
即便已經是數位時代，各種3D、4D模擬或是厲害的設計軟體都已經發展到相當進步的情況下，許多車廠的黏土雕塑試作車的程序還是十分重要。（Getty Images）
即便已經是數位時代，各種3D、4D模擬或是厲害的設計軟體都已經發展到相當進步的情況下，許多車廠的黏土雕塑試作車的程序還是十分重要。（Getty Images）

不論是一年僅生產固定數量的超跑品牌，或是全球生產數百萬輛的國民品牌，在開發過程中都要經歷以黏土來製作試作車模型，即便已經是數位時代，各種3D、4D模擬或是厲害的設計軟體都已經發展到相當進步的情況下，黏土雕塑試作車的動作還是持續延續下去，到底是為什麼呢？

根據汽車媒體MotorEX報導，數位科技可以讓工匠們看起來像是在創造3D圖像，但實際上，它只是呈現在3D空間中的2D圖像。在某些時候，必須以真實的3D形式來查看設計才能真正的看到和觸摸。

黏土模型也為設計帶來了真實感。在數位世界中表現出色的設計，有時如果實際打造出來真實物體時，會顯得很尷尬，而可延展的粘土有助於更確實地平滑車輛的比例。

黏土模型同時也允許設計師和工程師快速進行必要的更改，而無需多張圖紙和準確的草圖。這在風洞測試中特別有用，因為微小的變化會極大地影響車輛的空氣動力學效率。租用風洞進行測試可能每小時花費數千美元，因此需要快速進行更改。

黏土模型不僅可以做到這一點，而且還可以通過計算機無法比擬的技巧進行極其詳細的更改。最後，可能也是最重要的一點，設計出來實體後，觀察它在自然光下的樣子很重要。畢竟，車輛將在戶外度過大部分生命，因此它需要通過陽光下的測試。

第一家在設計過程中使用黏土模型的公司是1930年代的通用汽車公司，由設計主管Harley Earl開創。第一個全尺寸黏土模型讓設計師能夠在三個維度上看到和觸摸設計，從而更好理解曲線和形狀。此外，實際上用黏土製造汽車比以傳統方式設計汽車更簡單、更快捷。

現代黏土模型從連接車輪的鋼架開始，大部分形狀由泡棉製成。黏土構成了表面的精細細節，通常厚度在1-2 英寸（25至50mm）之間。通過使用CNC機器粗略製作基本形狀，黏土和數位技術共同完成了大部分設計工作。黏土模型的生產成本可能會花費汽車製造商數十萬美元，但仍然是設計過程中必不可少的一部分，並且可能會持續數年。

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