通用旗下Cruise自駕車 首家取得金山收費載客許可

Cruise自駕計程車服務所使用的雪佛蘭Bolt電動車。（美聯社）

通用汽車（General Motors）旗下的自駕車 事業Cruise，周四（2日）在美國舊金山 獲准收費載客，成為第一家在舊金山拿到載客營業許可的自駕車公司，開創該公司以及無人駕駛計程車服務的新局面。

Cruise營運長Gil West在新聞稿中說：「這是自駕車業改善城市生活使命的重大里程碑。」

監管機關加州 公用事業委員會（California Pulbic Utilities Commission）周四以4票對零票通過核發許可。該委員會表示，Cruise的自駕計程車限速30英里（48公里），只能在避開市中心以外的特定區域營運，營運時段為晚上10時到清晨6時。不能開上高速公路，濃霧、暴雨或煙塵很重等惡劣天候時，也禁止上路。

Cruise說，未來幾周內就會推出付費服務，初期準備以上看30輛的雪佛蘭無人駕駛Bolt電動車隊提供服務。Cruise2月開始在舊金山供大眾免費搭乘。在拿到執照、成立營運事業後，業務可望拓展到加州其他地區，最終進軍其他的州。

Cruise為營收設下2030年以前要達到500億美元的目標。母公司通用汽車相信，Cruise能夠幫助集團在2029年時，營收成長一倍。

通用去年10月曾提到，隨著Cruise業務成長，最終車隊將使用雪佛蘭Bolt以外的車款，開始讓專為自駕計程服務而設計的Origin上陣。自駕計程車事業部門的利潤率最終約可在40%。