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成千Ford Bronco卡廠區 交車推遲3個月…準車主喊退訂

記者趙駿宏／綜合報導
全新世代的Ford Bronco越野車推出之後，瞬間成為美國Ford最受歡迎的車型之一。（取材自官網）
全新世代的Ford Bronco越野車推出之後，瞬間成為美國Ford最受歡迎的車型之一。（取材自官網）

全新世代的Ford Bronco越野車推出之後，瞬間就成為美國Ford最受歡迎的車型之一，但近期的延遲交車正在一步一步威脅著剛營造起來的車款聲譽。在有報導稱密西根州的一家Ford生產工廠堆積了數千輛Bronco，Ford表示計畫在90天內讓它們全部交車。

密西根州的那個地方，被許多仍在等待他們的Bronco交車的準車主稱為冰山(Ice mountain)或土山(Dirt mountain)。雖然這款堅固耐用的越野SUV就是用來面對惡劣的環境與道路，但事實上，車輛在尚未交車前都得在戶外廠區承受風吹日晒雨淋的惡劣環境。

Ford發言人Said Deep表示：「雖然全球半導體晶片短缺和各種零部件供應鏈的斷貨繼續影響全球的汽車產業，但我們的團隊一直在更新密西根裝配廠的設備，並每天向經銷商和客戶發貨。」

「這個行業面臨的挑戰十分多變的，我們正在盡最大努力盡快將Bronco交給我們的客戶。正是這種交車延遲導致了全國經銷商的大量加價購車，但儘管如此，客戶仍然希望能夠盡快買到新車。」

一位準車主說，他的 Bronco自1月以來一直被放在Dirt Mountain上，並且在5月9日的首次交車日期無法準時交車，之後交車日就推延到7月26日。據準車主表示，他只收到了一封來自Ford關於這個問題的電子郵件。其實就他自己而言，非常樂意給Ford或那些漲價經銷商50到1000美元，只要能夠順利交車。

對於其他買家來說，延遲交車使他們重新考慮是否要繼續等待還是要放棄訂單。一位買家公開表示，在Ford將他的交車時間從5月28日推遲到8月初的某個時間後，他正在考慮取消訂單，改為下訂Jeep Wrangler或Toyota 4Runner。

Ford表示，2月停在Dirt Mountain的「絕大多數車輛」已經交車，但對於那些仍在等待的人來說，這並沒有激勵到他們。希望Ford能夠很快擺脫那些Bronco目前陷入的交車困境。

密西根州 供應鏈 汽車

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