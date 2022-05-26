成千Ford Bronco卡廠區 交車推遲3個月…準車主喊退訂

全新世代的Ford Bronco越野車推出之後，瞬間成為美國Ford最受歡迎的車型之一。（取材自官網）

全新世代的Ford Bronco越野車推出之後，瞬間就成為美國Ford最受歡迎的車型之一，但近期的延遲交車正在一步一步威脅著剛營造起來的車款聲譽。在有報導稱密西根州 的一家Ford生產工廠堆積了數千輛Bronco，Ford表示計畫在90天內讓它們全部交車。

密西根州的那個地方，被許多仍在等待他們的Bronco交車的準車主稱為冰山(Ice mountain)或土山(Dirt mountain)。雖然這款堅固耐用的越野SUV就是用來面對惡劣的環境與道路，但事實上，車輛在尚未交車前都得在戶外廠區承受風吹日晒雨淋的惡劣環境。

Ford發言人Said Deep表示：「雖然全球半導體晶片短缺和各種零部件供應鏈 的斷貨繼續影響全球的汽車 產業，但我們的團隊一直在更新密西根裝配廠的設備，並每天向經銷商和客戶發貨。」

「這個行業面臨的挑戰十分多變的，我們正在盡最大努力盡快將Bronco交給我們的客戶。正是這種交車延遲導致了全國經銷商的大量加價購車，但儘管如此，客戶仍然希望能夠盡快買到新車。」

一位準車主說，他的 Bronco自1月以來一直被放在Dirt Mountain上，並且在5月9日的首次交車日期無法準時交車，之後交車日就推延到7月26日。據準車主表示，他只收到了一封來自Ford關於這個問題的電子郵件。其實就他自己而言，非常樂意給Ford或那些漲價經銷商50到1000美元，只要能夠順利交車。

對於其他買家來說，延遲交車使他們重新考慮是否要繼續等待還是要放棄訂單。一位買家公開表示，在Ford將他的交車時間從5月28日推遲到8月初的某個時間後，他正在考慮取消訂單，改為下訂Jeep Wrangler或Toyota 4Runner。

Ford表示，2月停在Dirt Mountain的「絕大多數車輛」已經交車，但對於那些仍在等待的人來說，這並沒有激勵到他們。希望Ford能夠很快擺脫那些Bronco目前陷入的交車困境。