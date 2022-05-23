美國車齡創新高 去年一台車平均開12.2年

最新數據顯示，美國去年平均車齡攀抵破紀錄的12.2年，已是連續第五年增加。 路透

最新數據顯示，美國去年道路上車輛的平均車齡攀抵破紀錄的12.2年，原因是車價高昂加上經銷商能賣的車變少，使美國人換車的時間拉長。

華爾街 日報報導，根據標普全球移動公司（S&P Global Mobility）的數據，美國平均車齡已是連續第五年增加。分析師指出，美國汽車 過去20年平均車齡持續增加的其中一個原因是，汽車耐用度提高，讓車子一般來說能開得比較久。

而新冠疫情又加劇車子愈開愈久的趨勢，很大程度上是因為車用晶片短缺，抑制了汽車產量，讓經銷商沒車好賣。

隨著汽車供給受限，新車和二手車的車價也跟著飆漲，導致更多消費者選擇暫時不買車。數據顯示，美國平均車齡在2020年首度突破12年。

根據標普全球移動公司的數據，隨著車子愈開愈久，汽車和貨車去年的報廢率降至4.2%，為20年來新低。

儘管整體車齡持續增加，但電動車 的車齡卻在下降。標普全球移動公司數據顯示，電動車去年的平均車齡為3.8年，比2020年的3.9年短一點。該公司售後市場解決方案副總監Todd Campau說，愈來愈多人開電動車，可能壓低了美國電動車的平均車齡，但這股趨勢可能在下個十年才會更顯而易見。