油價高漲也不影響 美國市場休旅車銷售量持續攀升

Toyota RAV4以103萬輛的銷售總量，穩坐2021年全球休旅冠軍寶座。（圖：Toyota提供）

在全球的汽車 市場中，美國地區算是銷量相當龐大的區域市場，因此除了美系品牌之外，歐系與日系品牌也都在美國佔有一席之地，消費情況也一直是觀察重點。汽車調研公司Jato Dynamics發表調查，儘管近期國際油價持續攀升，依然擋不住休旅 車的熱銷趨勢，根據統計，今年美國市場1月至4月乘用車總銷量調查，SUV 就佔了53.5%，而且銷售佔比逐年攀升，成為目前全球居於主導地位的車型。

根據JATO Dynamics提供的資訊，SUV和皮卡在美國市場2022年前四個月的銷售創下新紀錄，佔乘用車總銷量的 72.9%。從數字上看，在總共456萬台銷售之中，有332萬台屬於皮卡及休旅車。這也是全球市場之中對於皮卡及休旅需求最大的市場，這也解釋了為什麼與歐洲或中國等其他地區相比，這裡的電氣化普及程度較慢。

美國市場的休旅車及皮卡銷售持續成長，轎車則呈現死亡交叉。（取材自motor1.com）

除了佔據主導地位外，SUV和皮卡在過去四年中一直是市場銷售的領導者。在新冠肺炎疫情襲擊全球經濟的前一年，這兩個級距在2019年1月至4月期間佔總銷售額的63%。2020年的市場份額上升至67.9%，並在2021年的前四個月繼續攀升至70.5% .

2022年美國市場1到4月休旅車銷售品牌排行榜。（取材自motor1.com）

總體而言，卡車/SUV市場佔比在2019年至2022年期間增加了9.9個百分點。SUV在2019年的銷售佔比為46.1%，2020年升至47.5%，去年升至52.3%。有趣的是，增長與轎車的下降非常吻合。轎車從2019年第一季的23.4% 下降到今年的16.3%。就銷量而言，轎車在2019年新增客戶125萬，而今年截至4月僅新增74.2萬。

其中，TESLA Model Y的強勁銷售是SUV市場銷量飆升的原因之一。自2020年推出以來，它已超過Model 3，成為美國最受歡迎的電動汽車。事實上，Model Y截至2022年4月的暢銷汽車第13名，也是暢銷SUV的第7名。

去年全球休旅銷售成績中，特斯拉新推出的平價休旅Model Y成為熱賣黑馬。（圖：Tesla提供）

因此，Model Y使TESLA在SUV領域的市場佔比從2019年的0.2%增加到今年的2.7%。這是所有銷售SUV的品牌中增幅最高的。緊隨其後的是Hyundai，得益於Palisade和最新一代 Tucson，該品牌上升到了2.4%。

Hyundai Tucson。（取材自Hyundai官網）

TOYOTA更是主宰了美國地區的休旅車市場，憑藉2021年美國最暢銷休旅車RAV4和排名第五的Highlander，成功成為美國SUV領域銷售最佳的品牌。

Toyota Highlander。（圖：Toyota提供）

2022年美國市場1到4月休旅車銷售排行榜。（取材自motor1.com）

對於美國市場的獨特性，接下來的戰場將轉往電動休旅及電動皮卡，例如Ford Mustang Mach-E、Hyundai Ioniq 5和KIA EV6已經加入市場與Model Y競爭。在皮卡方面，Ford F-150 Lightning已經上市。 Chevrolet Silverado EV和Ram的首款電動皮卡也即將上市，也讓人好奇接下來美國消費者會被說服換掉內燃機，還是會盡可能長時間地堅持使用內燃機？