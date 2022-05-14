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太貴了買不下去 美二手車價格開始鬆動

編譯林奇賢／綜合外電
美國二手車價格上漲是造成過去一年來通膨竄升的一大禍首。美聯社
美國二手車價格上漲是造成過去一年來通膨竄升的一大禍首。美聯社

美國二手車價格上漲是造成過去一年來通膨竄升的一大禍首，但如今二手車價格總算開始鬆動。

華爾街日報報導，今年二手車的價格在時序要步入春季時稍微下滑；春季通常是美國汽車業的銷售旺季，因為當地民眾開始會收到退稅。據汽車網站Edmunds的數據，美國4月二手車均價達29,948美元，比去年12月低21美元左右。政府數據顯示的4月二手車和貨車價格則下滑0.4%。

美國中西部和南部的連鎖二手車零售商Car-Mart執行長Jeff Williams指出：「是否負擔得起的確是個問題。客戶和想買的人告訴我們，價格太高了。」

隨著通膨竄升，各行各業都調高價格來抵銷不斷增加的成本。業者一開始受到的阻力不大，但如今消費者會在部分領域選擇暫時在場邊觀望。

根據Cox Automotive數據，美國二手車4月零售銷售較去年同期下滑約21%。分析師和汽車零售商指出，導致銷量下滑的原因是，二手車的選項不夠多，特別是能吸引預算有限者的低價位車款。

Edmunds另指出，4月二手車平均每月車貸需繳544美元，足足比去年同期高出100美元，而且也逼近在疫情剛爆發時買輛全新車的還款額。

美國普查局和Edmunds的資料顯示，4月車貸約占當月個人所得中位數的22%；相形下，五年前約占18%。汽車零售商說，因此，愈來愈多買家乾脆選擇等降價時再買。

與此同時，根據美國勞工部的消費者物價指數，4月新車價格持續攀升，較3月上漲1.1%，若跟去年同期相比則高出13.2%。

二手車 汽車 零售商

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