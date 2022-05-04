我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美新冠死亡人數破100萬 多半未接種疫苗

Fed不會強升息 道指大漲932點

「下車熄火拿鑰匙」 汽車失竊暴增 小鎮力推「熄火運動」

編譯孫梁／綜合報導
新澤西州汽車失竊案暴增，許多汽車被盜是因為鑰匙留在車內但沒有熄火，給竊賊提供了機會。(Getty Images)
新澤西州汽車失竊案暴增，許多汽車被盜是因為鑰匙留在車內但沒有熄火，給竊賊提供了機會。(Getty Images)

新澤西州汽車失竊案暴增，今年迄今比去年同期大增36%，哈德遜郡的增幅更是達40%。澤西市去年全年被盜車輛648部，今年迄今已是950部；聯合市(Union City)今年有26輛汽車被竊，比去年同期多出23%；霍伯肯市(Hoboken)今年迄今失竊車輛21部，去年全年為40部；希考克斯鎮(Secaucus)今年有13輛車被盜，去年全年為29部。

澤西市一個停車場的看護員在槍枝的威逼下，被迫交出一輛寶馬車和一輛奧迪車的鑰匙，兩部高檔車旋即被開走。白玉恩鎮(Bayonne)一輛2002年款的小貨車也被盜，車主說想不到舊車還會被偷。

澤西市發言人說，多數汽車被盜是因為鑰匙留在車內但沒有熄火，給竊賊提供了機會，因此警方告誡民眾任何時候都不能把鑰匙留在車裡。霍伯肯一名警員說，很多車主雖然拿著鑰匙暫時離開，以為沒有鑰匙車不會被開走，但車仍然被盜。霍伯肯鎮展開了「熄火運動」，給每家每戶和每個商店發出告示，說熄火不但是責任，也是法律。

哈德遜郡檢察官伊瑟·蘇亞雷茲(Esther Suarez)在社群媒體發文提醒開車人，下車時一定不要忘了拿鑰匙和鎖車門，她說：「郡檢方與執法部門合作，以增強人們對全州汽車失竊升高的意識，並採取預防措施，避免自己成為汽車盜竊的受害人。」聯合市警方說，全市被盜的26部汽車中，50%是人為失誤所致。

新州2020年12月修訂的一項法律，規定警方追查汽車失竊時，只追查最嚴重的犯罪或是對公眾安全危害最大的嫌疑人。執法部門認為，這一規定使竊賊看到了機會。霍伯肯警局一名警員說：「竊賊知道不會被警方追查，因此更加膽大妄為。但警方也必須權衡追緝失竊車輛的利弊，而霍伯肯的街道狹窄，警車追擊會很危險，追回失竊汽車不值得賠上人命。」

隨著汽車盜竊的升高，新州的政策也因為受到廣泛批評後而做出了改變，將允許警察追緝失竊車輛。州檢察長普拉金(Matthew Platkin)表示：「這一改變賦予了執法部門強有力的工具，但在追緝和保護社區的同時，也要注意自身和民眾的安全。」

汽車 新州 新澤西州

上一則

高檔車護體 福斯汽車維持全年財測不變

延伸閱讀

霍楚選定戴加多任副州長…自認既是非裔又是西語裔

霍楚選定戴加多任副州長…自認既是非裔又是西語裔
代替本傑明 霍楚選擇國會眾議員戴加多 擔任紐約副州長

代替本傑明 霍楚選擇國會眾議員戴加多 擔任紐約副州長
連接荷蘭隧道11座橋 新澤西高速公路管理局擬整修

連接荷蘭隧道11座橋 新澤西高速公路管理局擬整修
華夏中文學校辯論比賽 獲獎名單揭曉

華夏中文學校辯論比賽 獲獎名單揭曉

熱門新聞

LeaksApplePro爆料說，蘋果電動車採用鈦合金，要價超過10萬美元，可能委由鴻海組裝。（路透）

蘋果車採鈦合金 要價逾10萬美元 傳由鴻海負責組裝

2022-05-02 20:45
Ford F-150 Lightning。（取材自Ford）

Ford純電皮卡F-150 Lightning投產 估馬力將高達580匹

2022-05-02 03:47
Toyota GR Supra終於發表手排車型。（取材自Toyota USA）

手排牛魔王降臨 Toyota GR Supra A91-MT在美率先登場

2022-04-28 03:10
儘管供應鏈持續受擾，賓士集團上季仍繳出強勁的財報表現，營收和淨利都比去年同期還高，主要是調高定價、聚焦高階車款、以及持續進行成本控制。取材自Mercedes-Benz

銷量跌破50萬輛沒關係 Mercedes-Benz上季營收仍增加

2022-05-01 02:25
電動車新創公司Lucid。（路透）

Lucid大單進補 獲沙國採購10萬輛電動車

2022-04-26 23:10
因遭德國檢察官突襲搜查尾氣排放造假案，鈴木股價周四在東京股市早盤一度重挫7%。(路透)

遭德突襲搜查排放造假指控 鈴木汽車股價重挫7%

2022-04-27 23:15

超人氣

更多 >
出道45年凍齡美肌不變 陳美鳳認了1部位「是假的」

出道45年凍齡美肌不變 陳美鳳認了1部位「是假的」
歐美官員：普亭最快5月9日正式對烏宣戰

歐美官員：普亭最快5月9日正式對烏宣戰

倉庫挖寶 他尋獲750萬現金 結局出乎意料「留不住」

倉庫挖寶 他尋獲750萬現金 結局出乎意料「留不住」
疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所

疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所
傳奇投資人瓊斯：別急著買股債 現在保本最重要

傳奇投資人瓊斯：別急著買股債 現在保本最重要