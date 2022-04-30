電動方程式世錦賽 保時捷派2輛99X Electric前進摩納哥
ABB FIA電動方程式世界錦標賽（ABB FIA Formula E World Championship）將在4月30日，迎來年度最負盛名的分站賽事摩納哥街道賽。在這座落於蔚藍海岸，擁有如詩畫般風景的知名大獎賽賽道，TAG Heuer Porsche Formula E車隊將派出兩輛99X Electric賽車應戰。
由今年在電動方程式墨西哥分站為保時捷拿下此系列賽事中首場勝利的兩位德國車手Pascal Wehrlein以及Andre Lottere，分別駕駛94號與36號賽車。
電動方程式第6回合賽事將在世上最險峻又昂貴的精華地段內進行，這將會讓車手和車隊迎來更多的特殊挑戰。周六早上，摩納哥將為了電動方程式賽事開始封街，再將街道上的花盆、停車計費器和交通標誌移開。
屆時，22輛參賽車輛將沒有試跑的機會，取而代之的是兩次自由練習時段，選手和車隊只能藉此機會了解該賽道的艱困程度，包含知名的彎道Sainte Devote、Casino和Mirabeau，以及特殊的海港隧道。緊接著，就必須展開排位爭奪戰。
TAG Heuer Porsche Formula E車隊近期於羅馬獲得了關鍵的冠軍賽積分，這使得車隊的排名攀升至第二名。此次賽事將是車隊第二次征戰摩納哥分站，電動方程式車隊總監 Florian Modlinger 表示：「這賽道對車手挑戰非常高，緩衝區的設置非常少，因此要跑出快速單圈，必須將賽道上的每一公分發揮到淋漓盡致。」
關於摩納哥賽道
摩納哥大獎賽的賽道全長為3.337公里。這條有19個彎道的傳奇街道賽，幾乎沒有緩衝區，取而代之的是牆面和柵欄，無法容許任何輕微的操駕失誤。高效的能源管理和自始至終得全神關注至關重要，這也是讓22部賽車能完美穿梭在豪華摩天大樓和高級精品店之間的蜿蜒迷宮，並維持在賽車線上的唯一法則。摩納哥賽道擁有時而狹窄的彎道和時而高速的路段，是最符合電動方程式特性的征戰地點。
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