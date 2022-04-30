電動方程式世錦賽 保時捷派2輛99X Electric前進摩納哥

ABB FIA電動方程式世界錦標賽，迎來年度最負盛名的摩納哥分站賽事。圖：Porsche提供

ABB FIA電動方程式世界錦標賽（ABB FIA Formula E World Championship）將在4月30日，迎來年度最負盛名的分站賽事摩納哥街道賽。在這座落於蔚藍海岸，擁有如詩畫般風景的知名大獎賽賽道，TAG Heuer Porsche Formula E車隊將派出兩輛99X Electric賽車 應戰。

由今年在電動方程式墨西哥 分站為保時捷拿下此系列賽事中首場勝利的兩位德國 車手Pascal Wehrlein以及Andre Lottere，分別駕駛94號與36號賽車。

TAG Heuer Porsche Formula E車隊將派出兩位德國車手Pascal Wehrlein以及Andre Lottere出戰。圖：Porsche提供

電動方程式第6回合賽事將在世上最險峻又昂貴的精華地段內進行，這將會讓車手和車隊迎來更多的特殊挑戰。周六早上，摩納哥將為了電動方程式賽事開始封街，再將街道上的花盆、停車計費器和交通標誌移開。

Andre Lottere將駕駛36號Porsche 99X Electric賽車。圖：Porsche提供

屆時，22輛參賽車輛將沒有試跑的機會，取而代之的是兩次自由練習時段，選手和車隊只能藉此機會了解該賽道的艱困程度，包含知名的彎道Sainte Devote、Casino和Mirabeau，以及特殊的海港隧道。緊接著，就必須展開排位爭奪戰。

Pascal Wehrlein 將駕駛94號Porsche 99X Electric賽車。圖：Porsche提供

TAG Heuer Porsche Formula E車隊近期於羅馬獲得了關鍵的冠軍賽積分，這使得車隊的排名攀升至第二名。此次賽事將是車隊第二次征戰摩納哥分站，電動方程式車隊總監 Florian Modlinger 表示：「這賽道對車手挑戰非常高，緩衝區的設置非常少，因此要跑出快速單圈，必須將賽道上的每一公分發揮到淋漓盡致。」

電動方程式車隊總監 Florian Modlinger表示，這賽道的緩衝區非常少，對車手挑戰非常高。圖：Porsche提供

關於摩納哥賽道

摩納哥大獎賽的賽道全長為3.337公里。這條有19個彎道的傳奇街道賽，幾乎沒有緩衝區，取而代之的是牆面和柵欄，無法容許任何輕微的操駕失誤。高效的能源管理和自始至終得全神關注至關重要，這也是讓22部賽車能完美穿梭在豪華摩天大樓和高級精品店之間的蜿蜒迷宮，並維持在賽車線上的唯一法則。摩納哥賽道擁有時而狹窄的彎道和時而高速的路段，是最符合電動方程式特性的征戰地點。