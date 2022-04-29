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保時捷將重返利曼 全新LMDh原型車展開賽道測試

記者張振群／綜合報導
保時捷LMDh原型車展開賽道測試。(圖:Porsche提供)
保時捷LMDh原型車展開賽道測試。(圖:Porsche提供)

德國保時捷（Porsche）LMDh原型賽車將以Porsche Penske Motorsport車隊的名義，參與FIA世界耐力錦標賽和北美IMSA WeatherTech跑車錦標賽。保時捷已積極為2023年1月開始的首場賽事備戰，現正進行密集測試，預計於IMSA系列的傳統首場賽事Daytona 24小時耐力賽中首度亮相。

保時捷LMDh原型賽車依大會規定，選擇雙渦輪V引擎的動力單元搭配成為混合動力系統，以符合規定，該具性能引擎設定使用再生能源燃料驅動，大幅降低二氧化碳的排放，混合動力系統總輸出可達680ps。

保時捷賽車運動部門副總裁Thomas Laudenbach 表示：「由於LMDh原型車產品線提供多項相當優異的動力單元，讓我們每個都不想放棄。最終綜合性能表現、重量和成本的最佳組合而選擇V8雙渦輪動力，賽道測試階段的起始代表這個計畫重要的里程碑。」

保時捷LMDh原型賽車依大會規定，選擇雙渦輪V引擎的動力單元搭配成為混合動力系統...
保時捷LMDh原型賽車依大會規定，選擇雙渦輪V引擎的動力單元搭配成為混合動力系統，系統總輸出可達680ps。(圖:Porsche提供)

保時捷全球賽車運動LMDh專案負責人Urs Kuratle表示：「Porsche Penske Motorsport在賽道首次亮相即為LMDh賽車首度登場。車隊自始展現良好的合作默契，在每個領域展現出高度的專業性。畢竟，操作混合動力車輛的安全標準相當高，我們將透過日後的測試更深入了解所有必要的程序。目前，該具V8雙渦輪引擎在魏薩（Weissach）的首次測試，於各方面表現都讓我們印象深刻，也讓我們對選擇V8雙渦輪引更加有信心。」

賽事規範排氣量、設計和汽缸數給予LMDh車輛等級的動力在很高的自由彈性空間。車輛的最高轉速可達10,000 rpm，噪音測試的上限為110分貝，而引擎重量，包含進、排氣系統和周遭冷卻系統加總最輕則不得低於180公斤，含渦輪的車重計算也會納入渦輪增壓器和中冷器。

規範允許的最大輸出動力介於653至707ps（480至520kW）之間。此範圍讓性能平衡（BoP）參數還能有空間進行調整，以確保所有參賽LMDh賽車的公平性。

在賽事中，扭力曲線也有清楚規範：內燃機和混合動力系統結合後輸出的軸上馬力最高可達680ps（500kW）。Williams Advanced Engineering（電池）、Bosch（發電機單元和電子控制設備）和Xtrac（變速系統）提供電能的回收、存儲和傳遞組件的標準零件。

保時捷已積極為2023年1月開始的首場賽事備戰，現正進行密集測試。(圖:Pors...
保時捷已積極為2023年1月開始的首場賽事備戰，現正進行密集測試。(圖:Porsche提供)

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