小米汽車工廠建設如火如荼 能否打入市場備受考驗

入局較晚的小米汽車能否真正「殺入」中國新能源汽車市場站穩腳跟，還是未知數。(香港中通社)

小米 公司董事長雷軍去年表態，造車是他最後一次重大創業，如今工廠開工建設，是小米汽車 落地的關鍵一步。然而，當前行業競爭已經進入「下半場」，入局較晚的小米汽車能否真正「殺入」中國新能源汽車市場站穩腳跟，還是未知數。儘管工廠開工如火如荼，但至今小米尚未獲得造車資格，在核心技術與造車經驗方面實力如何，以及未來小米汽車在市場上能否被消費者接受，都是巨大考驗。

經濟觀察報報導，北京 馬駒橋鎮辛房路西側，一堵南北約1.3公里、一人多高的圍牆佇立在路旁，圍牆裡面便是傳說已久的小米汽車工廠廠址。

圍牆中間的門口處，兩個穿黃色背心的工人不停指揮著進進出出的渣土車。隨著砂石車往裡走，在水泥路南面，小米工廠一期靠裡的一塊工地上，壓路車、推土機正在施工。

如今，雷軍的造車夢已經邁出了實質性的一步。一個年輕的工人指著辛房路東邊的房辛店村表示，（小米汽車工廠）開工有一個月了，2024年交工，路那邊也是（小米的地）。

根據之前規畫，小米汽車項目將建設小米汽車總部基地和銷售總部、研發總部。小米汽車工廠年產30萬輛汽車項目分兩期建成，其中一期項目將於2023年6月竣工，二期項目將於2024年3月開工，2025年3月竣工，首款車型也將在2024年正式下線。

如果一切順利，2024年，辛房路上將有一輛輛五顏六色的小米汽車裝載在運輸車中，從這裡出發運向中國各地的小米汽車銷售店。

但造車不只是建造一個工廠，小米汽車當前面臨沒有生產資格、沒有造車技術與經驗、供應鏈體系建設等諸多挑戰。業界曾盛傳小米汽車有意收購寶沃汽車，有分析認為小米汽車在設法收購生產資格，但此事最終沒有下文，也不排除小米汽車可能會效仿康迪電動汽車、江蘇國新新能源汽車，按照「汽車產業投資管理規定」將管理方式由核准制改為備案制，進而獲得「准生證」，但目前小米汽車的資格問題依然懸而未決。

汽車核心技術方面，小米集團與汽車相關的專利數量近千件，但內容多為導航、定位、車聯網等相關技術。小米汽車在電動機、動力電池、電控系統這三電系統上的能力還不得而知。造夢不易，造車更難，在小米汽車未量產落地之前，一切仍是迷局。