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內燃機車款需要淘汰? BMW執行長：仍相當重要

記者陳威任／綜合報導
即便BMW也持續多年投入電動化車款的研發，甚至早早就成立的BMW i的子品牌來投入新能源車的發展。但BMW執行長仍認為禁止販售內燃機車款，將會影響大多數國家的汽車發展。圖：BMW提供
即便BMW也持續多年投入電動化車款的研發，甚至早早就成立的BMW i的子品牌來投入新能源車的發展。但BMW執行長仍認為禁止販售內燃機車款，將會影響大多數國家的汽車發展。圖：BMW提供

電動車以鋪天蓋地之勢在全球市場蓬勃發展，甚至不少國家及地區已經訂出時間表，將以電動車款全面取代現行內燃機車款。但內燃機車款真的這麼容易就被淘汰嗎？對BMW的CE0 奧利弗·齊普斯(Oliver Zipse)而言，全面發展電動車並禁止內燃機車款是一個錯誤。

即便BMW也持續多年投入電動化車款的研發，甚至早早就成立的BMW i的子品牌來投入新能源車的發展。但對於齊普斯而言，仍認為禁止販售內燃機車款，將會影響大多數國家的汽車發展。「當你看到即將推出的技術和推動電動汽車時，我們必須小心，因為與此同時，你會增加依賴性在極少數國家。」

此外，齊普斯也認為，如果有人因為某種原因不能購買電動汽車但需要一輛車，你會建議他永遠開著他的舊車嗎？就算你不再銷售內燃機，如果有需求，其他人還是會。他認為這是必須考慮的事情，因為許多客戶不願意（或不能）改用電動汽車。

潛在的電動汽車購買者可能真的很喜歡擁有電動汽車甚至特定電動汽車型號的想法，但如果他們碰巧租了自己的房屋或公寓，他們可能無法在家中為汽車充電。另外，成本也是眼前另一個主要因素。

目前，市場上很少有廉價的全電動汽車。如果買不起一輛3萬美元(或以上汽車的買家，如果他們能考慮的只有新車的話，他們將沒有選擇餘地。另一方面，內燃汽車很容易找到價格不到2萬美元。考慮到這些因素，內燃機汽車似乎至少在未來幾年內會在市場上占有一席之地。

即便BMW也持續多年投入電動化車款的研發，甚至早早就成立的BMW i的子品牌來投...
即便BMW也持續多年投入電動化車款的研發，甚至早早就成立的BMW i的子品牌來投入新能源車的發展。但BMW執行長仍認為禁止販售內燃機車款，將會影響大多數國家的汽車發展。圖：BMW提供

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