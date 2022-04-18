疫情燒、缺晶都打不倒 Lamborghini創單季銷售紀錄

Lamborghini銷售主力Urus。（圖：Lamborghini提供）

缺晶片、疫情、搶貨櫃和俄羅斯 入侵烏克蘭，種種不利因素讓汽車 銷售變得格外困難，有錢買車但卻因為製造端的問題，讓消費者要苦等新車的情況屢見不鮮，也連帶影響到汽車品牌的銷售成績。但頂級超跑 品牌似乎完全不受影響，Lamborghini宣布在2022年的第一季在全球售出了2539輛汽車，創下品牌歷史上最好的單季紀錄。

與2021年相比，其業績增長了5%，這一增長是顯著的，因為去年是這家義大利超跑製造商相當具標誌性的一年。Lamborghini在2021年1月至2021年12月期間共售出8405輛汽車，這是該汽車製造商有紀錄以來銷量最好的一年。

Lamborghini的首席執行長Stephan Winkelman表示，我們在這一年取得了良好的起步，這將在全球範圍內帶來新的挑戰。每個月我們接到的訂單都超過了我們的產量。我們目前有足夠的時間輕鬆完成超過12個月的生產。

Lamborghini宣布在2022年的第一季在全球售出了2539輛汽車，創下品牌歷史上最好的單季紀錄。（圖：Lamborghini提供）

這家汽車製造商將世界劃分為三個區域，其中表現最好的是所謂的EMEA（歐洲、中東和非洲），它們合計佔該品牌銷售額的40%。美洲佔銷售額的32%，而亞太地區在第一季佔了28%。除了暫停業務運營的俄羅斯，幾乎所有市場的銷售額都出現了增長。

其中，銷售增長最大關鍵當然就是品牌首輛超跑休旅Urus，佔該品牌銷售近61%。這家汽車製造商總共售出了 1,547輛 Urus、844輛 Huracan和148輛 Aventador。除了2023年將推出採用油電混合動力系統及V12引擎的Aventador後繼車款，Lamborghini計劃在2022年發布另外三款新產品，包括兩款Urus和一款Huracán，這將有助於進一步推動其銷售。