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經典跑車Ford Mustang 7年蟬聯全球雙門跑車銷售冠軍

記者陳威任／綜合報導
Ford Mustang美式經典傳奇，連續7年蟬聯「全球雙門跑車銷售冠軍」。（圖：福特六和提供）
Ford Mustang美式經典傳奇，連續7年蟬聯「全球雙門跑車銷售冠軍」。（圖：福特六和提供）

美式經典跑車Ford Mustang今年即將邁入誕生58週年，每年4月17日是「Mustang Day」，全球車迷都會選擇在這天大肆慶祝，獻上最深的祝福和敬意。Ford Mustang自1964年問世以來，在超過3,000部電影都能看到經典身影，每一代車型都代表當代的流行文化，造就野馬不朽的傳奇故事。

Ford Mustang引領開創Pony Car市場，以其兼顧日常通勤與熱血操駕的表現，再加上美式自由奔放的獨特風格，迅速獲得全球市場歡迎。Ford Mustang也是同級距車款中唯一不曾間斷並持續推出新款式的車系，截至2021年，Ford Mustang已連續7年蟬聯全球雙門跑車市場銷量冠軍，此款傳奇美式跑車如今已是全球近150個市場、無數車迷眼中的雙門跑車傳奇。

Ford於1964年4月17日在紐約世界博覽會首次向全球展示Mustang車型。...
Ford於1964年4月17日在紐約世界博覽會首次向全球展示Mustang車型。（圖：福特六和提供）

每年4月17日是「Mustang Day」，今年即將邁入誕生58週年。（圖：福特...
每年4月17日是「Mustang Day」，今年即將邁入誕生58週年。（圖：福特六和提供）

根據Ford內部數據顯示，美國仍然是Ford Mustang銷售最好的市場，佔全球銷量達 76%，其它 2021 年銷售揚升的市場包括紐西蘭增長54.3%、巴西增長37.3%和韓國增長16.6%，讓2021 年Ford Mustang訂單與前一年相比翻倍成長，更讓Ford Mustang連續7年蟬聯全球雙門跑車市場銷量冠軍。

Ford Blue總裁Kumar Galhotra表示：「當世界各地的車迷坐進Ford Mustang中，他們能以自由感受盡情奔馳開闊道路。這樣的駕馭樂趣，加上經典具代表性的設計、令人熱血的動力系統和充滿熱情的全球車主社群，都是Ford Mustang連續蟬聯7年銷量冠軍的最大助力。」

福特六和汽車自2012年導入第五代Ford Mustang創造出台灣Pony Car風潮，讓許多車迷一圓雙門跑車夢想，現行販售的GT Premium擁有經典5.0升V8引擎、449ps最大馬力、SelectShift 10速手自排變速箱、0-100km/h只需4.3秒、BremboTM六活塞卡鉗和19吋GT款高光澤鍛造鋁圈等多項熱血特質，造就美式狂放氣勢，展現渾厚性能輸出和豐富駕馭樂趣。

Ford Mustang GT Premium擁有經典5.0升V8引擎和449p...
Ford Mustang GT Premium擁有經典5.0升V8引擎和449ps最大馬力，0-100km/h只需4.3秒。（圖：福特六和提供）

而EcoBoost® Premium搭載極致效能的2.3L EcoBoost®雙渦流渦輪增壓引擎，藉由Overboost超增壓功能充分優化油門反應，扭力峰值達45.0kg/m新高峰，以較小的排氣量創造出290ps最大馬力，帶來性能和節能兼具的完美平衡。而Ford Mustang GT Premium與EcoBoost® Premium兩款車型持續以美式野馬精神陪伴所有台灣消費者和車主。

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