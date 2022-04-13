我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海官員不堪防疫工作壓力自殺 胡錫進證實

BA.2擴散 疫情又升溫 CDC：大眾運輸口罩令延至5月3日

加州2035年禁售燃油車 政府提零排放車時間表

中央社／舊金山13日電
加州邁向2035年全面禁售燃油新車的目標，電動車特斯拉的成功讓各大汽車廠牌投入電動車生產，加州空氣資源局預期2035年起電動車價可望大幅降低。(中央社)
加州邁向2035年全面禁售燃油新車的目標，電動車特斯拉的成功讓各大汽車廠牌投入電動車生產，加州空氣資源局預期2035年起電動車價可望大幅降低。(中央社)

加州州長紐森（Gavin Newsom）一年多前下令2035年全面禁售燃油新車，空氣資源局今天提出擴大市售零排放車輛的時間表，以如期達標。這項提案如果通過，預期可能引發其他州與聯邦政府跟進。

依照今天這項提案，從2026年起加州銷售的新車、休旅車和小型皮卡車必須有35%是零碳排車輛；2030年增為68%；目標訂於2035年實現加州銷售的新車全面零碳排。

這項規定不適用於二手車販售，且現有汽燃車的車主仍能上路。截至2020年，加州公路上零排放的車輛約占 2% 。

這項提案是延續紐森2020年9月發布的行政命令，指示空氣品質主管機關加州空氣資源局（California Air Resources Board）在2035年實現加州全面停售汽燃車。依照程序，將有45天徵求公眾意見，6月9日舉行公聽會，預期8月空氣資源局投票決定。

研究加州立法的非營利組織CalMatters一份報告表示，如果這項提案在今年夏天過關，加州將是全世界淘汰燃油車的先驅、並為全美立下標準。截至今年3月17日，全美有16州承諾採用加州清淨空氣法對低排放與零排放車輛等的規定。加州相關法規也常為美國聯邦政府所採行。

許多國家目前在修訂氣候變遷法，歐洲聯盟（EU）去年也提出相同的時間表在2035年禁售燃油車，以朝向百分百零碳排放的目標。

加州空氣資源局表示，先前加州已制定標準要求2025年州內銷售的新車必須有8%是零排放車輛，這個數字已經達標，官方資料顯示2021年加州新車銷售中約12%是零排放車輛。

若要達到今天提案的新目標，加州必須在5年內以兩倍速度，才能在2026年實現市售車輛35%零排放的階段性目標。

推動全面電動車需要克服兩大障礙，一是廣設充電樁，二是降低電動車價格。加州空氣資源局分析，預期2035年之後，電動車的價格會因為量產而顯著降低，且以10年期來看，電動車省下的加油與保養費，最終在整體費用上比燃油車便宜。

電動車公司特斯拉（Tesla）的成功，讓各大汽車廠商包括福特（Ford）和通用（GM）、豐田（Toyota）和本田（Honda）、現代（Hyundai）、保時捷（Porsche）、捷豹（Jaguar）、賓士（Mercedes-Benz）、賓利（Bentley）等投入研發生產，分別訂下從2030年到2050年之間達成零排放車輛時程表。

通用汽車曾表示將於2040年實現碳中和，預定2035年停售燃油車。

加州 電動車 紐森

上一則

沒開車頭燈 加州警察夜攔檢 車內居然沒有人「太扯了」

延伸閱讀

整點快訊／久攻不下 俄烏戰爭給了中國哪些教訓？

整點快訊／久攻不下 俄烏戰爭給了中國哪些教訓？
車欠費、不合格 加州擬不補貼油價

車欠費、不合格 加州擬不補貼油價
Stephanie Sato被任命法官 亞裔參與公共事務典範

Stephanie Sato被任命法官 亞裔參與公共事務典範

加州用水2月僅節約0.5% 用量反創10年新高

加州用水2月僅節約0.5% 用量反創10年新高

熱門新聞

電池對於電動車而延至關重要。圖：和泰汽車提供

怕電動車電池提早下課？4點小技巧延長電池壽命

2022-04-10 02:20
特斯拉搶進車隊業務，逐漸在租車公司在內大宗採購買主之間流行起來。（歐新社）

特斯拉回本速度快 漸成租車、警局車隊人氣選擇

2022-04-07 20:12
一名警察在夜裡攔下一輛未開車頭燈的車。（影片截圖）

沒開車頭燈 加州警察夜攔檢 車內居然沒有人「太扯了」

2022-04-13 01:51
Ford Kuga MK2.5仍配備有CD播放器。（取材自Carscoop.com）

20年前的當紅配備 你的愛車還剩下哪幾樣？

2022-04-11 01:45
特斯拉在德州的製造工廠盛大開幕，公司執行長馬斯克宣布，明年將生產全自動無人駕駛出租車。(美聯社)

馬斯克：特斯拉將推自動駕駛計程車 明年生產3款電動車

2022-04-08 23:44
特斯拉周四熱鬧舉辦「Cyber Rodeo」活動，慶祝在德州新設的超級工廠落成啟用。(取材自推特)

特斯拉德州新廠即將啟用 馬斯克辦慶祝派對

2022-04-07 23:47

超人氣

更多 >
影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網

影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網
紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬

騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬
紐約地鐵槍案兇嫌曾批亞當斯取締遊民 發表歧視言論

紐約地鐵槍案兇嫌曾批亞當斯取締遊民 發表歧視言論
他目睹槍手作案 子彈穿褲過…華生遲出門 逃過一劫

他目睹槍手作案 子彈穿褲過…華生遲出門 逃過一劫