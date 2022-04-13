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沒開車頭燈 加州警察夜攔檢 車內居然沒有人「太扯了」

中央社／舊金山12日綜合外電報導
一名警察在夜裡攔下一輛未開車頭燈的車。（影片截圖）
一名警察在夜裡攔下一輛未開車頭燈的車。（影片截圖）

加州舊金山警方近期碰到前所未見的狀況：一名警察在夜裡攔下一輛未開車頭燈的車，卻發現車上一個人影都沒有。

法新社報導，這其實是一輛無人駕駛汽車。一名路人錄下事件經過，並把影片放上社群媒體

從影片中可以看到，一頭霧水的警察繞著這輛車轉，還透過車窗往內看了好幾分鐘；當警察檢查車子時，一旁有人驚呼「車裡沒人，太扯了！」

這段影片在網路上瘋傳，迫使擁有這輛車的自動駕駛汽車公司Cruise在推特上說明。

Cruise公司表示，這輛自動駕駛汽車服從警車命令，停靠在最近的安全地點，一名警察連繫了Cruise工作人員，但未傳訊任何人。

警方發言人說，警察攔下這輛車後，由一組維修人員接手。Cruise公司解釋，車頭燈沒亮是人為失誤。

英國廣播公司（BBC）提到，美國通用汽車公司（General Motors）持有的Cruise專門研發自動駕駛技術，也一直在美國測試自動駕駛汽車。

警察 汽車 社群媒體

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