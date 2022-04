沒開車頭燈 加州警察夜攔檢 車內居然沒有人「太扯了」

加州舊金山警方近期碰到前所未見的狀況:一名警察 在夜裡攔下一輛未開車頭燈的車,卻發現車上一個人影都沒有。

法新社報導,這其實是一輛無人駕駛汽車 。一名路人錄下事件經過,並把影片放上社群媒體 。

從影片中可以看到,一頭霧水的警察繞著這輛車轉,還透過車窗往內看了好幾分鐘;當警察檢查車子時,一旁有人驚呼「車裡沒人,太扯了!」

這段影片在網路上瘋傳,迫使擁有這輛車的自動駕駛汽車公司Cruise在推特上說明。

Cruise公司表示,這輛自動駕駛汽車服從警車命令,停靠在最近的安全地點,一名警察連繫了Cruise工作人員,但未傳訊任何人。

警方發言人說,警察攔下這輛車後,由一組維修人員接手。Cruise公司解釋,車頭燈沒亮是人為失誤。

英國廣播公司(BBC)提到,美國通用汽車公司(General Motors)持有的Cruise專門研發自動駕駛技術,也一直在美國測試自動駕駛汽車。

Welcome to the future. Cop pulls over driverless car (because no lights?) Then Cruise goes on the lamb. (via https://t.co/mtmsIeOAUP) pic.twitter.com/ecQ5xXuSnS