20年前的當紅配備 你的愛車還剩下哪幾樣？

Ford Kuga MK2.5仍配備有CD播放器。（取材自Carscoop.com）

汽車 設計不斷進化，除了少數配備不太會變動外（例如方向盤及車輪絕大部分都是圓的），從2000年以來隨著車用科技發展，有些風潮及特色至今仍保留下來，但也有很多當紅配備到了現在顯得格外過時，以下特別盤點幾項2000年的特色配備，來看看你的愛車還保留多少。

醜陋的日行燈和頭燈

LED燈具的問世，讓頭燈及日行燈有了革命性的變化，體積小、壽命長、光型容易控制等優點，讓LED燈具越來越普及，而且整體設計更趨成熟，讓現代車款的頭燈格外具有科技感。但如果將時間回到20年前，那時的LED頭燈才剛起步，2007年的Lexus LS 600h便是首款採用全LED頭燈組的車款，但是當時的LED頭燈除了設計還不算精緻外，整體識別度也不如現今車款。

早期AUDI的日行燈設計，和現在已經天差地別。（取材自Carscoop.com）

而現今的LED頭燈則在科技更加進步、設計師更熟練的運用下，甚至不用看LOGO或水箱護罩，就能辨識出車款型號，而且可塑性也比過往更高。

大改款Hyundai Tucson L頭燈、尾燈與日行燈展示，以上皆為LED燈條。（記者黃俐嘉／攝影）

鋸齒式排檔座

在2000年到2010年間，許多當紅車款例如早期的Mercedes-Benz車款、TOYOTA Corolla Altis、TOYOTA Wish、國產SUZUKI Swift等，好處是減少打錯檔的情況，而且整體操作更具機械感，感覺起來更有開車的樣子，但這樣的結構相當占空間，也影響整體車室設計。

鋸齒狀的排檔座設計。（取材自Carscoop.com）

而如今電子線傳當道的年代，排檔座的設計擁有多樣化的風格，不僅只限於排檔桿，甚至有旋鈕或按鍵式設計等，因為體積越來越小，連帶也讓車內空間獲得釋放，設計師更能在內裝設計上有更多著墨。

賽車 條紋

想要讓平凡無奇的乘用車增加有如賽車般的熱血感，現今可能有很多的改裝方式，不論是運動化的尾翼、空力套件等，而在2000年時期，最常見也最便宜的手法，就是透過賽車條紋來增加特色，當然如果將這樣的條紋放在Porcshe 911或是福特野馬等車款上，可能不會覺得怪，但如果是放在一般的國民車款，以現在的眼光來看，可能會有點糗。

賽車條紋曾經相當流行過。（取材自Carscoop.com）

CD播放器

你最後一次在車裡聽CD是什麼時候？正因為科技的進步，現在除了少數入門車型仍配備CD播放器外，在數位音樂時代，想要在車內播放音樂，多半是使用藍牙連線、MP3或是連結Apple CarPlay等方式。但其實直到2010年代中期，幾乎每輛汽車都配備有CD播放器，如今放CD已經成為一種情懷。

越來越少車款還配備有CD播放器。（取材自Carscoop.com）

續航里程100英里的電動汽車

近年來電動車 堪稱是市場顯學，續航里程越來越長，接近400公里的續航力已經是家常便飯。但如果將時間倒退到2000年初期，當時最具指標性的第一代Nissan Leaf，曾經是市場上累積銷售最多的電動車款，但續航里程卻只有大概100英里(約160公里)，確實也讓人看到電動車在20年時間內的大幅進步。

第一代Nissan Leaf。（取材自Carscoop.com）

非觸碰螢幕

在人手一機、隨時隨地都可以滑的時代裡，看到螢幕就直覺認為可以觸控，已經是現代人的本能。但在2000年初期，並不是每一台車都配備有中控螢幕，即便配備螢幕，可能還是採用實體按鍵操作。本來以為非觸碰螢幕應該會越來越少見，但沒想到近期因為車用晶片的短缺，讓部分品牌為了減少晶片消耗，反而意外在2020年後仍製造出非觸控的車用主機。