這台Toyota Corolla開不壞 里程破200萬公里仍繼續服役

一位居住在紐西蘭的報紙遞送承包商Graeme Hebley與他的Toyota Corolla締造了200萬公里的里程。（取材自nzherald.co.nz）

Toyota 旗下的Corolla車系一直以來都是品牌相當受歡迎的車款，好開好養及妥善率高的特色，更是許多經濟買家的首選。但可以想像一台車開了200萬公里仍繼續頭好壯壯服役中嗎？一位居住在紐西蘭的報紙遞送承包商 Graeme Hebley與他的Toyota Corolla就締造了這個神車傳奇。

據「新西蘭先驅報」（New Zealand Herald）報導，這位報紙承包商每天都要駕駛他的1993年Toyota Corolla旅行車大約4小時從惠靈頓到新普利茅斯，一周共有6天返回當地。

根據長期為其車款負責維修保養的當地服務廠Guthrie's Auto Care說法，Hebley的Corolla每周行駛約5000公里。也因此他需要每兩周就進行一次定期維護服務。而這輛1993年的Corolla旅行車是他在2000年的時候才在二手市場當中購買的，當時里程只有8萬公里，購買時的車況相當良好，這輛車在市場上的零件庫存也非常充沛，過往的維修保養也幾乎沒有面臨到太多的問題，這也是這輛車可以行駛這麼長里程的原因之一。

據協助保養的技師John Sherman說，這輛車仍然使用原來的引擎和變速箱。當被問及車輛如何實現這樣一個里程碑時，他說這是由於產品、定期服務和車主維護的結合。Hubley的Corolla旅行車能夠運行200萬公里，也展現了Toyota品牌的高妥善率。John Sherman坦承，如果不是他自己負責這輛車，他不會相信這些數字。只能說那個時代的Toyota確實締造出擁有如此可靠性的產品。