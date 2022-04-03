我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

這台Toyota Corolla開不壞 里程破200萬公里仍繼續服役

記者陳威任／綜合報導
一位居住在紐西蘭的報紙遞送承包商Graeme Hebley與他的Toyota Corolla締造了200萬公里的里程。（取材自nzherald.co.nz）
一位居住在紐西蘭的報紙遞送承包商Graeme Hebley與他的Toyota Corolla締造了200萬公里的里程。（取材自nzherald.co.nz）

Toyota旗下的Corolla車系一直以來都是品牌相當受歡迎的車款，好開好養及妥善率高的特色，更是許多經濟買家的首選。但可以想像一台車開了200萬公里仍繼續頭好壯壯服役中嗎？一位居住在紐西蘭的報紙遞送承包商 Graeme Hebley與他的Toyota Corolla就締造了這個神車傳奇。

據「新西蘭先驅報」（New Zealand Herald）報導，這位報紙承包商每天都要駕駛他的1993年Toyota Corolla旅行車大約4小時從惠靈頓到新普利茅斯，一周共有6天返回當地。

根據長期為其車款負責維修保養的當地服務廠Guthrie's Auto Care說法，Hebley的Corolla每周行駛約5000公里。也因此他需要每兩周就進行一次定期維護服務。而這輛1993年的Corolla旅行車是他在2000年的時候才在二手市場當中購買的，當時里程只有8萬公里，購買時的車況相當良好，這輛車在市場上的零件庫存也非常充沛，過往的維修保養也幾乎沒有面臨到太多的問題，這也是這輛車可以行駛這麼長里程的原因之一。

據協助保養的技師John Sherman說，這輛車仍然使用原來的引擎和變速箱。當被問及車輛如何實現這樣一個里程碑時，他說這是由於產品、定期服務和車主維護的結合。Hubley的Corolla旅行車能夠運行200萬公里，也展現了Toyota品牌的高妥善率。John Sherman坦承，如果不是他自己負責這輛車，他不會相信這些數字。只能說那個時代的Toyota確實締造出擁有如此可靠性的產品。

Toyota

上一則

600匹馬力續航達600公里 Lotus Eletre展開電能新紀元

延伸閱讀

華府輪胎賊 3個月偷遍145輛車 有民眾半年被偷3次

華府輪胎賊 3個月偷遍145輛車 有民眾半年被偷3次
Toyota GR Corolla加州全球首發 擁304匹 四驅掀背回歸

Toyota GR Corolla加州全球首發 擁304匹 四驅掀背回歸
台役期僅4個月 美前官員：少得離譜

台役期僅4個月 美前官員：少得離譜
不單押電動車 Toyota等3日系車廠同時押注環保燃料車

不單押電動車 Toyota等3日系車廠同時押注環保燃料車

熱門新聞

油價高漲前夕，大批油車紛紛趕著將油箱加滿。（美聯社）

終究要排隊的情況下 要選加油還是充電？

2022-03-27 02:25
（取材自Toyota）

Toyota GR Corolla加州全球首發 擁304匹 四驅掀背回歸

2022-04-01 02:20
Waymo自駕車。(路透)

自駕車就要滿街跑 Waymo在舊金山推出載客服務

2022-03-31 00:04
取材自Lotus

600匹馬力續航達600公里 Lotus Eletre展開電能新紀元

2022-04-02 01:45
理想、蔚來、小鵬1日先後公布了今年3月的交車數據，小鵬汽車奪下交付量冠軍寶座。(中新社)

中國造車新勢力公布成績單 小鵬3月交車量奪冠

2022-04-01 15:10
Genesis GV70據傳今年底前將正式在Hyundai位於美國阿拉巴馬州的工廠在地化生產。（取材自Genesis）

首款美製純電現代汽車？Genesis GV70擬於阿拉巴馬生產

2022-03-28 04:02

超人氣

更多 >
窮司機撿到5萬美元歸還原主 誠實舉動竟「改變一生」

窮司機撿到5萬美元歸還原主 誠實舉動竟「改變一生」
俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生

俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生
俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅

俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅
紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁

紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁
專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化