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自駕車就要滿街跑 Waymo在舊金山推出載客服務

編譯黃淑玲／綜合外電
Waymo自駕車。(路透)
Waymo自駕車。(路透)

Google的姊妹公司Waymo在舊金山整個市區推出全自駕車，載送公司員工。華爾街日報說，很快就經常能在舊金山看到更多無人駕駛的車輛開過街頭；這是Waymo在主要都會區域的首次嘗試。

Waymo自駕車載客服務推動初期階段，搭車免費，但只限Waymo員工。Waymo 2017年成為Google母公司字母（Alphabet）旗下企業，已經在亞利桑那州鳳凰城郊區Chandler向一般大眾營運自駕車，不過該區人口不到30萬人，交通環境比舊金山簡單得多。

兩個月前，Waymo的競爭對手Cruise已經也在舊金山提供無人駕駛客運服務，而且免費開放公眾利用，不過Cruise的自駕車服務目前只在晚上10:30到清晨5:00的時段行駛。Cruise是通用汽車的關係企業。

Cruise發言人表示，公司計劃很快要增加自駕車的營運時間，同時也正向加州公用事業委員會申請可向搭車民眾收取車資。發言人強調，截至目前，Cruise是唯一提出申請的自駕車業者。

Waymo在舊金山的初期營運時段，是由一大早到傍晚。公司發言人說，計劃日後成為24小時服務。

Waymo和Cruise之外，以去年的資料，另外還有6家公司已獲加州政府許可，測試自駕車。舊金山也是全美Uber、Lyft司機密度最高的城市之一。

自駕車 舊金山 加州

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